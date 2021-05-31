BMBP: Kıbrıs'ta cinayetler aydınlanacak mı?

Açıklama şöyle:

“Ahmet Sadi,

Fazıl Önder,

Ahmet Yahya,

Ahmet İbrahim,

Ayhan Hikmet,

Ahmet Muzaffer Gürkan,

Derviş Ali Kavazoğlu,

Ve Kutlu Adalı...

Bu değerlerimizin tümü Kıbrıs’ta barışı, ortak yaşamı, demokrasiyi, insan haklarını ve aydınlık bir geleceği savundukları için katledildiler.

Evet biz bu değerlerimizi kaybettik, her bir değeri kaybedişimizle sarsıldık ama yılmadık ve çoğaldıkça çoğaldık.

Korkutulmaya, sindirilmeye ve susturulmaya çalışıldık ama sustuğumuz noktada benliğimizi yitirmeye başladığımızın farkındaydık, bu yüzden kabullenmedik ve bu yüzden şimdi buradayız.

Cinayetleri işletenlerin temel amacı, Kıbrıs’ta kendilerinin yarattığı düşmanlıkların devamını sağlamak, bunun üzerinden de yaptıkları karanlık işleri gizlemek ve düzene hizmet etmekti.

Bu nedenle her türlü psikolojik savaş yöntemiyle düşmanlar yaratıldı, kin ve nefret duyguları geliştirildi, uyduruk gerekçelerle ve vatan haini söylemi ile cinayetler işlendi, toplum korkutulmaya, sindirilmeye ve susturulmaya çalışıldı.

Biz bunu kabullenmedik, kabullenmeyeceğiz.

Bir daha böyle kayıplar yaşamamak, benliğimizi unutmamak, temiz ve aydınlık bir toplum yaratmak için; geçmişteki karanlık olaylarla yüzleşmemiz, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaya ve vahşice katledilen tüm yurtseverlerin itibarını iade ettirmek görevimizdir.

Yıllardan beri demokratikleşme ve sivilleşme mücadelesi vermekteyiz. Bunun ilk adımı da anayasamızdaki Geçici 10. Maddenin kaldırılması olmalıdır.

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Kamuoyuna yansıyan iddia ve itiraflarla birlikte, ülkemizdeki faili meçhullerin de perdesi aralanmıştır.

Toplumumuz suçluları bilmektedir.

Önemli olan, Sn. Tatar başta olmak üzere hükümet ile ilgili kurumların ne yapacağıdır.

Cinayetin aydınlığa kavuşturulması için somut adım atarak, gerekenleri yapacak mısınız? Yoksa süreci yine zamana mı havale edeceksiniz?

Kıbrıs Türk Toplumu adına bunun takipçisi olacağız!

Yalnız Kutlu Adalı cinayeti değil, geçmişte gazete, siyasi parti ve Cumhurbaşkanlarının ofislerinde meydana gelen bombalamalar, kurşunlamalar ve linç girişimleri dahi karanlıkta kalan her olayın aydınlığa kavuşması adına baskı unsuru olmaya devam edeceğiz.

Bizleri sindirmeye, bastırmaya ve susturmaya çalışanların karşısında dünden daha da dik duracağız.

Susmadık,

Susmayacağız çünkü biz halkız, haklıyız!

Unutmadık, Unutturmayacağız.

Çünkü Bu memleket Bizim!

BU MEMLEKET BİZİM PLAFORMU