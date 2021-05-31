  • BIST 1.423
  • Altın 521,050
  • Dolar 8,4972
  • Euro 10,3568
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

BMBP: Kıbrıs'ta cinayetler aydınlanacak mı?

» »
“Adalı cinayetini aydınlatmak için  somut adım atacak mısınız?”
BMBP: Kıbrıs'ta cinayetler aydınlanacak mı?

Açıklama şöyle:

“Ahmet Sadi,

Fazıl Önder,

Ahmet Yahya,

Ahmet İbrahim,

Ayhan Hikmet,

Ahmet Muzaffer Gürkan,

Derviş Ali Kavazoğlu,

Ve Kutlu Adalı...

Bu değerlerimizin tümü Kıbrıs’ta barışı, ortak yaşamı, demokrasiyi, insan haklarını ve aydınlık bir geleceği savundukları için katledildiler.

Evet biz bu değerlerimizi kaybettik, her bir değeri kaybedişimizle sarsıldık ama yılmadık ve çoğaldıkça çoğaldık.

Korkutulmaya, sindirilmeye ve susturulmaya çalışıldık ama sustuğumuz noktada benliğimizi yitirmeye başladığımızın farkındaydık, bu yüzden kabullenmedik ve bu yüzden şimdi buradayız.

Cinayetleri işletenlerin temel amacı, Kıbrıs’ta kendilerinin yarattığı düşmanlıkların devamını sağlamak, bunun üzerinden de yaptıkları karanlık işleri gizlemek ve düzene hizmet etmekti.

Bu nedenle her türlü psikolojik savaş yöntemiyle düşmanlar yaratıldı, kin ve nefret duyguları geliştirildi, uyduruk gerekçelerle ve vatan haini söylemi ile cinayetler işlendi,  toplum korkutulmaya, sindirilmeye ve susturulmaya çalışıldı.

Biz bunu kabullenmedik, kabullenmeyeceğiz.

Bir daha böyle kayıplar yaşamamak, benliğimizi unutmamak, temiz ve aydınlık bir toplum yaratmak için; geçmişteki karanlık olaylarla yüzleşmemiz, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaya ve vahşice katledilen tüm yurtseverlerin itibarını iade ettirmek görevimizdir.

Yıllardan beri demokratikleşme ve sivilleşme mücadelesi vermekteyiz. Bunun ilk adımı da anayasamızdaki Geçici 10. Maddenin kaldırılması olmalıdır.

-----

Kamuoyuna yansıyan iddia ve itiraflarla birlikte, ülkemizdeki faili meçhullerin de perdesi aralanmıştır.

Toplumumuz suçluları bilmektedir.

Önemli olan, Sn. Tatar başta olmak üzere hükümet ile ilgili kurumların ne yapacağıdır.

Cinayetin aydınlığa kavuşturulması için somut adım atarak, gerekenleri yapacak mısınız? Yoksa süreci yine zamana mı havale edeceksiniz?

Kıbrıs Türk Toplumu adına bunun takipçisi olacağız!

Yalnız Kutlu Adalı cinayeti değil, geçmişte gazete, siyasi parti ve Cumhurbaşkanlarının ofislerinde meydana gelen bombalamalar, kurşunlamalar ve linç girişimleri dahi karanlıkta kalan her olayın aydınlığa kavuşması adına baskı unsuru olmaya devam edeceğiz. 

Bizleri sindirmeye, bastırmaya ve susturmaya çalışanların karşısında dünden daha da dik duracağız.

Susmadık,

Susmayacağız çünkü biz halkız, haklıyız!

Unutmadık, Unutturmayacağız.

Çünkü Bu memleket Bizim!

BU MEMLEKET BİZİM PLAFORMU

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen Mevsimlik İşçilerin Ödenekli İzin Haklarının Kabul Edildiğini Açıkladı31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:11
  • BMBP: Kıbrıs'ta cinayetler aydınlanacak mı?31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:58
  • "Çocuklar İçin Geleceğe Pedalla " Sloganıyla Bisiklet Turu Yapılacak31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:49
  • TBMM Dilekçe Komisyonu Heyetinden Dr.Küçük ve Denktaş’ın kabirlerine ziyaret31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:14
  • Güney Kıbrıs'ta yeni parlamentoda yedi parti sandalye kazandı; yeni milletvekillerinin isimleri31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:47
  • Güneyde Maronit ve Latin gruplarının parlamento temsilcileri açıklandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:18
  • KTÖS'ten öğretmenlik yazılı sınav sonuçlarının kesin liste olarak açıklanmamasına eleştiri31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:05
  • Lefke açıklarında deprem! Lefkoşa'dan da hissedildi!31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:36
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartu Bektaş’ı kabul etti31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti