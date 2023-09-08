BMBP'dan Guteres'e mektup, Pile'de yaşananlardan Kıbrıslı Türklerin sorumlu tutulması kabul edilemez!

Bu Memleket Bizim Platformuna üye bazı örgütler, Pile’de ve güneyde yaşanan olaylarla ilgili BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres’e iletilmek üzere mektup verdi.

7 Eylül 2023, Perşembe günü KTOEÖS merkez Lefkoşa binasında BM Kıbrıs temsilciliğinden kuzeye gelinip teslim alınan mektupta şiddete karşı barışa taraf olunduğuna, sıkıntıların diyolagla çözülmesi gerektiğine vurgu yapılarak Pile’de ve güneyde yaşanan provokatif eylemler kınandı.

BM Genel Sekreterinin Pile’de yaşanan olaylardan Kıbrıslı Türkleri sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunun altı çizilerek, Türkiye tarafından alt yönetim haline getirilen Kıbrıs’ın kuzeyinde Pile’deki olayların da sorumlusunun kim olduğunun açık ve net olduğuna vurgu yapıldı.

Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, BM parametreleri çerçevesinde federal çözüm ve barış istenci bir kez daha ortaya kondu.

Mektup şöyle:

"Sn Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,

Kıbrıs sorununa, Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda bir çözüm bulunması süreçlerine, aktif olarak destek veren ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun geniş bir kesimini temsil eden siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Bu Memleket Bizim Platformu olarak Pile’ye yol yapılması gerekçesi ile diyalogdan kaçarak, şiddete başvurularak Birleşmiş Milletler yetkililerine yapılan saldırıyı şiddetle protesto ederiz.

Barışın bir erdem olduğu bilinciyle, adamızda iki toplumun yakınlaşması, önyargıların, ırkçılığın ortadan kaldırılması ve adamızı birleştirecek bir çözüme ulaşılmasında diyaloğun önemine inanıyoruz.

Savaşlar, göçler yaşanmış bir ülkenin insanları olarak kan ve gözyaşı üzerinden siyaset yaparak şiddet yolu ile bir yere varılmayacağını yaşayarak öğrendik.

Uluslararası hukuku hiçe sayarak, çatışmalara zemin yaratan yöntemlerle, 1974 yılındaki ateşkes koşullarının yaşandığı adamızda, toplumları çatıştırmaya yönelik Pile’ye yol yapma girişimini önceden planlanmış bir provokasyon olarak değerlendirmekteyiz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve uluslararası hukuk tanımlamalarına göre Türkiye’nin bir alt yönetimi olarak tanımlanan adamızın kuzeyinde bu eylemleri organize edenlerle onların arkalarında bu eylemleri planlayan kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki sorumlular hakkında derhal uluslararası soruşturma yapılarak uluslararası yargı önüne çıkarılmalarını talep ederiz

Saygılarımızla,"