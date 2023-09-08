  • BIST 8352.7
  • Altın 1661.093
  • Dolar 26.8451
  • Euro 28.7422
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

BMBP'dan Guteres'e mektup, Pile'de yaşananlardan Kıbrıslı Türklerin sorumlu tutulması kabul edilemez!

» »
Mektupta şiddete karşı barışa taraf olunduğuna, sıkıntıların diyolagla çözülmesi gerektiğine vurgu yapılarak Pile’de ve güneyde yaşanan provokatif eylemler kınandı.
BMBP'dan Guteres'e mektup, Pile'de yaşananlardan Kıbrıslı Türklerin sorumlu tutulması kabul edilemez!

Bu Memleket Bizim Platformuna üye bazı örgütler, Pile’de ve güneyde yaşanan olaylarla ilgili BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres’e iletilmek üzere mektup verdi.

7 Eylül 2023, Perşembe günü KTOEÖS merkez Lefkoşa binasında BM Kıbrıs temsilciliğinden kuzeye gelinip teslim alınan mektupta şiddete karşı barışa taraf olunduğuna, sıkıntıların diyolagla çözülmesi gerektiğine vurgu yapılarak Pile’de ve güneyde yaşanan provokatif eylemler kınandı.

BM Genel Sekreterinin Pile’de yaşanan olaylardan Kıbrıslı Türkleri sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunun altı çizilerek, Türkiye tarafından alt yönetim haline getirilen Kıbrıs’ın kuzeyinde Pile’deki olayların da sorumlusunun kim olduğunun açık ve net olduğuna vurgu yapıldı.

Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu, BM parametreleri çerçevesinde federal çözüm ve barış istenci bir kez daha ortaya kondu.

Mektup şöyle:

 

"Sn Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,

Kıbrıs sorununa, Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda bir çözüm bulunması süreçlerine, aktif olarak destek veren ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun geniş bir kesimini temsil eden siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Bu Memleket Bizim Platformu olarak Pile’ye yol yapılması gerekçesi ile diyalogdan kaçarak, şiddete başvurularak Birleşmiş Milletler yetkililerine yapılan saldırıyı şiddetle protesto ederiz.

Barışın bir erdem olduğu bilinciyle, adamızda iki toplumun yakınlaşması, önyargıların, ırkçılığın ortadan kaldırılması ve adamızı birleştirecek bir çözüme ulaşılmasında diyaloğun önemine inanıyoruz.

Savaşlar, göçler yaşanmış bir ülkenin insanları olarak kan ve gözyaşı üzerinden siyaset yaparak şiddet yolu ile bir yere varılmayacağını yaşayarak öğrendik.

Uluslararası hukuku hiçe sayarak, çatışmalara zemin yaratan yöntemlerle, 1974 yılındaki ateşkes koşullarının yaşandığı adamızda, toplumları çatıştırmaya yönelik Pile’ye yol yapma girişimini önceden planlanmış bir provokasyon olarak değerlendirmekteyiz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve uluslararası hukuk tanımlamalarına göre Türkiye’nin bir alt yönetimi olarak tanımlanan adamızın kuzeyinde bu eylemleri organize edenlerle onların arkalarında bu eylemleri planlayan kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki sorumlular hakkında derhal uluslararası soruşturma yapılarak uluslararası yargı önüne çıkarılmalarını talep ederiz

Saygılarımızla,"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı'dan Erhürman'a siz de Münhalsiz Sınavsız İstihdam yaptınız!08 Eylül 2023 Cuma 09:26
  • Ülke bugün tozlu havanın etkisi altında kalacak08 Eylül 2023 Cuma 08:24
  • Erhürman: Memleketteki işsiz gençlere hesap verin!08 Eylül 2023 Cuma 08:21
  • Kıb-Tek'ten kesinti uyarısı...675 TL üzeri borcu olanların elektriği kesilecek08 Eylül 2023 Cuma 08:19
  • Ulusal Birlik Partisi: Gündemimizde tüzük kurultayı dışında bir kurultayın yapılması bulunmamaktadır08 Eylül 2023 Cuma 08:11
  • Son Dakika: Lefkoşa'da Trafik Kazası07 Eylül 2023 Perşembe 19:46
  • Nereye gidiyoruz... Bir mahkumun aylık yemek gideri 22 bin TL, asgari ücret 15 bin 750 TL!07 Eylül 2023 Perşembe 19:32
  • Mağusa'da alkollü sürücü kaza yaptı07 Eylül 2023 Perşembe 19:23
  • Kumar Oynamak ve Kumar Oynanmasına Müsaade Etmek07 Eylül 2023 Perşembe 19:22
  • Ambar Açma, Hırsızlık, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz07 Eylül 2023 Perşembe 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti