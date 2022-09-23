  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8342
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

BM'de Anastasiadis'ten Erdoğan'a: "İşgalci"

» »
Anastasiadis: "Bir AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 37'sinin askeri işgal altındadır, 1974'teki Türk işgalinden sonra Kıbrıslı Rumların üçte biri atalarının evlerini terk etmek zorunda kaldı"
BM'de Anastasiadis'ten Erdoğan'a: "İşgalci"

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurul görüşmeleri kapsamında bugün yaptığı konuşmada, aynı kürsüde önceki gün uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs'ı tanıma, Ege ile Doğu Akdeniz'deki meseleleri iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun olarak çözme çağrısı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukukun korunması" hakkında sarf ettiği sözleri inandırıcı bulmadığını belirten Anastasiadis, "Yunan adalarını ele geçirmekle tehdit eden, egemen ve komşu bir devletin hava sahasını binlerce kez ihlal eden, uluslararası hukuka aykırı davranan Türk Cumhurbaşkanının böyle bir iddiada bulunması ne kadar kışkırtıcı ve ironik?" diye konuştu.

"Kıbrıs ile ilgili gerçekler"

Anastasiadis, Erdoğan'ın "Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir" şeklindeki sözlerine de tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum" dedi.

"Kıbrıs ile ilgili gerçeklerin bilinmesi gerektiğini" söyleyen Rum lider, "Bir AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 37'sinin askeri işgal altında bulunduğu, 1974'teki Türk işgalinden sonra Kıbrıslı Rumların üçte birinin atalarının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, işgal altındaki bölgelere yüz binlerce Türk vatandaşının yerleştirildiği ve böylece adanın demografik karakterinin değiştirildiği, Türkiye'nin işgal ettiği topraklarda mutlak siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini kontrolü altında yasa dışı bir varlık oluşturduğu gerçeği..." ifadelerini kullandı.

DW/TY,BK

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Dakika! Ek Mesai Ödemeleri Yapıldı23 Eylül 2022 Cuma 18:46
  • 19. yüzyıla ait Orunda Camii’nin koruma çalışmaları tamamlandı23 Eylül 2022 Cuma 17:50
  • Başhekim, Bebek Kaçırılmasıyla İlgili Açıklama Yaptı23 Eylül 2022 Cuma 17:01
  • Amcaoğlu: Ankara Temaslarımın Esas Amacı KKTC’de Bir Enerji Krizi Yaşanmasını Önlemek23 Eylül 2022 Cuma 16:51
  • Vergisini ödeyen motosiklet sektörü, cevapsız kalmaya eylemle yanıt verecek23 Eylül 2022 Cuma 16:44
  • Polis Okulu mezuniyet ve yemin töreni yapıldı23 Eylül 2022 Cuma 16:27
  • Çeler: Girnelilere “Kent Kart” Çıkarılacak23 Eylül 2022 Cuma 16:02
  • Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden bebek kaçırıldı23 Eylül 2022 Cuma 15:59
  • Töre: Cezaevine Düşen Kişiler Topluma Yeniden Kazandırılmalı23 Eylül 2022 Cuma 15:13
  • KTÖS ve KTOEÖS eylem nedeniyle temizlik hizmetleri aksayan okullarda denetim yapacak23 Eylül 2022 Cuma 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti