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BM’de Asya’nın Sorunları Ve Potansiyeli Ele Alındı

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BM’de Asya’nın Sorunları Ve Potansiyeli Ele Alındı
BM’de Asya’nın Sorunları Ve Potansiyeli Ele Alındı

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) ''Daha adil bir dünya için bir şey yap'' mottosu ile Birleşmiş Milletlerde (BM) Asya ülkelerindeki sosyal sorunları ele alan bir etkinlik düzenledi.

'Asya'da evsizlikle mücadele, sosyal koruma, gereklilik ve yetersizlik' başlıklı konferansa New York'tan bazı senatör ve belediye başkanları ile BM merkezli Asya uzmanları katıldı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan COJEP Genel Başkanı Ali Gediklioğlu, 2020’yi Asya yılı ilan ettiklerini belirterek, ''Asyalı halkların da eşit ve adil yaşamak ve temsil edilmek hakları vardır. Asya halklarının adalet ve hürriyet taleplerinin yanındayız.'' ifadelerini kullandı.

Gediklioğlu, uluslararası platformda karar alma mekanizmalarındaki temsil problemine de değinerek, ''Asya'nın BM gibi karar alma süreçlerinden dışlanması, yok sayılması veya yeterince temsil edilememesi temel bir problemdir. Biz bu coğrafyanın sivil toplum örgütlerinin ve aktörlerinin sesinin duyulabilmesi için zemin oluşturma çabası içerisindeyiz.'' dedi. 

Asya ülkelerindeki adalet ve eşitsizliklerin sonlanması için mücadele ettiklerini belirten Gediklioğlu, COJEP’in tüm insanlar için adaleti ve hürriyeti savunan bir kurum olduğunu söyledi.

 Avrupa'da BM'ye akredite tek Türk sivil toplum kuruluşu olan COJEP, 2007'den beri ırkçılık, ayrımcılık, İslamafobi, demokrasi, insan hakları, hukuk gibi alanlarda uluslararası faaliyetler yürütüyor.

Merkezi Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan sivil toplum kuruluşu, 15 Avrupa ülkesinde temsil ediliyor.

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