BM'de Rus Kovid-19 aşısının tanıtımı yapılabilir

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus aşısını BM çalışanlarına ücretsiz sağlama önerisini hatırlatan Nebenzya, bu fikrin BM Genel Sekreterlik tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Genel Sekreter ile bu konuyu görüştüm. Tüm ilgili sorunların görüşülmesi için Genel Merkez’e bir koordinatör atanması bekleniyor. Bazı hukuki, prosedürel, lojistik ve tıbbi sorun var. Bunların görüşülmesi gerekiyor" dedi.

Nebenzya, "Rus aşının, onu geliştirenler tarafından BM’de tanıtımını organize etmek iyi bir fikir olabilir. Onlar, BM çalışanlarına ve medya mensuplarına aşı, klinik testler, sonuçları, etkileri ve yan etkileri hakkında bilgi verebilir. Gerçi henüz yan etki olmadığını söylüyorlar" ifadesini kullandı.