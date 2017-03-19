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BM'de "Ufak Şirinler Büyük Hedefler" etkinliği

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BM'de "Ufak Şirinler Büyük Hedefler" etkinliği
Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Şirinler karakterlerini seslendiren oyuncular, Birleşmiş Milletlerin (BM) "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne (SDG) dikkati çekmek için çeşitli ülkelerden öğrencilerle bir araya geldi.

BM Genel Kurulu'nda UNICEF ve BM Vakfının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Şirine'yi seslendiren Demi Lovato ve diğer karakterlere ses verenlerden Joe Manganiello ve Mandy Patinkin, yaklaşık bin 500 öğrenciyle buluştu.

SDG'lere ulaşılması için yaşadıkları toplumda etkili faaliyette bulunan üç öğrenciye Şirin Köyü'nün temsili anahtarı verildi.

“Ufak Şirinler Büyük Hedefler" sloganıyla tanıtılan etkinlikle, aralarında herkes için sağlık ve eğitim hizmetinin de yer aldığı 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dikkati çekmek amaçlanıyor.

Bu çerçevede, BM ve Şirinler'in yapım şirketi tarafından hazırlanan "SmallSmurfsBigGoals.com" internet sayfasında söz konusu hedeflere ulaşmak için gençlerin neler yapabileceğini gösteren eğlenceli uygulamalar yer alıyor.

BM Genel Kurulu 2015 yılında, 17 maddelik 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kabul etmişti.

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