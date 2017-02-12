BM'den ABD'nin Filistin itirazına cevap

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, eski Filistin Başbakanı Salam Fayyad'ın BM Libya Özel Temsilcisi görevine getirilmesine itirazına ilişkin, BM'de göreve getirilen kişilerin hiçbir hükümeti veya ülkeyi temsil etmediği açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres'in Fayyad'ı BM Libya Özel Temsilcisi görevine getirme önerisi, Fayyad'ın saygın kişisel niteliklerine ve bu görev için yetkinliğine dayanıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "BM'de göreve getirilen kişiler, hiçbir hükümeti veya ülkeyi temsil etmez." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM'de İsrailli ya da Filistinli hiç kimsenin üst düzey görevlere getirilmediği ve Genel Sekreter'in bu durumun düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü belirtilen açıklamada, belirli görevlere atamalarda potansiyel adayların nitelikleri ve yetkinliklerinin göz önünde bulundurulduğuna işaret edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyine Fayyad'ı Libya Özel Temsilciliğine atamayı düşündüğüne ilişkin bir mektup göndermiş ve konseyden atama kararını değerlendirmesini talep etmişti.

Guterres'in BM Libya Özel Temsilcisi adayı Fayyad'a ABD'den itiraz gelmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin'i devlet olarak tanımadığını ve Guterres'in BM Libya Özel Temsilcisi adayı Fayyad'ı desteklemeyeceklerini belirtmişti.

Guterres'in BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektubun kendilerinde "hayal kırıklığı"na yol açtığını belirten Haley, BM'yi İsrail'e zarar verecek derecede Filistin'in tarafında olmakla itham etmişti.

Genel Sekreter Guterres'in BM Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler'in yerine atamayı düşündüğü Salam Fayyad, 2007-2013 yıllarında Filistin Başbakanı olarak görev yapmıştı.