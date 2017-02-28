BM’den Almanya’ya ayrımcılık eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Almanya’yı ülkede Afrika kökenlilere yönelik ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle eleştirdi.

BM ÇALIŞMA GRUBU, ALMANYA’YA AFRİKA KÖKENLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK ELEŞTİRİSİNDE BULUNDU

BM ÇALIŞMA GRUBUNUN RAPORTÖRÜ SUNGA, "AFRİKA KÖKENLİLER HER GÜN IRKÇILIK, ÖN YARGI VE YAPISAL IRKÇILIKLA KARŞILAŞIYORLAR. IRKÇI ŞİDDETİN VE NEFRET SUÇLARININ KURBANI OLUYORLAR. GÜVENLİKTEN ENDİŞE EDİYORLAR VE SALDIRIYA UĞRADIKLARINDAN DOLAYI BELİRLİ YERLERE GİTMEKTEN KAÇINIYORLAR"

"AFRİKA KÖKENLİ MÜSLÜMAN KADINLAR İSTİHDAM PİYASASINDA AYRIMCILIĞA UĞRUYOR"

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Almanya’yı ülkede Afrika kökenlilere yönelik ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Almanya'da şubat ayı içerisinde bir hafta boyunca değişik eyaletlerde araştırma yapan BM Çalışma Grubu’nun ara raporu Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Grubun raportörü Ricardo Sunga Alman anayasasının ayrımcılığı yasaklamasına ve insan onurunu dokunulmaz kılmasına rağmen bunun pratikte uygulanmadığını söyledi.

Çalışma grubunun, Almanya’da Afrika kökenlilere ilişkin insan hakları konusunda endişe duyduğunu vurgulayan Sunga, "Afrika kökenliler her gün ırkçılık, ön yargı ve yapısal ırkçılıkla karşılaşıyorlar. Irkçı şiddetin ve nefret suçlarının kurbanı oluyorlar. Güvenlikten endişe ediyorlar ve saldırıya uğradıklarından dolayı belirli yerlere gitmekten kaçınıyorlar. " dedi.

Alman hükümetinin bu konuda sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı bir ulusal eylem planını başlattığına işaret eden Sunga, ancak burada Afrika kökenlilerinin hakkını savunan bir sivil toplum kuruluşunun bulunmadığını kaydetti.

Sunga, raporda Avrupa’daki ırkçılığın tarihini anlamak gerektiğinin vurgulandığını aktararak, 2. Dünya Savaşı öncesi dönemin de analiz edilmesi önemli olduğunu söyledi.

Almanlar tarafından Afrikalılara karşı işlenen suçların ülkenin tarihindeki başka konularla gölgelendiğini belirten Sunga, Almanya’nın sömürge tarihinin, Herero ve Namalara yönelik soykırımın ve Nasyonal Sosyalizm döneminde öldürülen siyahîlerin durumunun Almanya'da yeterince anlatılmadığını kaydetti.

Sunga, Berlin’de 1884 yılında düzenlenen Afrika Konferansı’nın Afrika kıtası için korkunç ve kalıcı etkiler bıraktığını ifade etti.

İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendiren ve “racail profiling” olarak adlandırılan uygulamayı da eleştiren Sunga, "Almanya’da polis teşkilatında racial profiling yapılması inkâr ediliyor. Federal ve eyalet düzeyinde şikâyet mekanizmasının eksikliği bunun cezasız kalmasını sağlıyor." şeklinde konuştu.

Afrika kökenlilerin nefret suçlarının kurbanı olduklarını da ifade Sunga, bu insanların çoğu zaman aşırı sağcıların saldırılarına uğradığını kaydetti.

Sunga, Çalışma Grubunun, siyahîlerin Almanya’da resmi makamlarca aşağılayıcı muameleye uğramasından da endişe ettiğini belirtti.

Afrika kökenlilerin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak da ayrımcılığa uğradığını aktaran Sunga, Almanya’da etnik ve dini azınlık konumundaki Afrika kökenli Müslümanların da zorluklarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Bu insanların hem Afrika kökenli hem de İslamofobiadan dolayı ayrımcılık yaşadıklarını dile getiren Sunga, "Afrika kökenli Müslüman kadınlar istihdam piyasasında ayrımcılığa uğruyor." dedi.

Almanya’ya insan haklarını iyileştirme çağrısında bulunan Sunga, bu alanda daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerektiğini ve “racial profiling” uygulamasına izin veren yasaların kaldırılmasını istedi.

Sunga, Almanya’nın bu konuyla ilgilenmesini ve iyileştirme önerilerine açık olmasını olumlu karşılandığını belirtti.

Raporun tamamlanmasının ardından eylül ayında BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulacağı ifade edildi.

Raporun hazırlanması için Almanya’da değişik şehirlere giden BM Çalışma Grubu üyeleri, burada sivil toplum örgütleri ve resmi makamlarla görüştüğü bildirildi.