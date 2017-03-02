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BM'DEN Antartika uyarısı

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BM'DEN Antartika uyarısı
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Antarktika'da uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalarda beyaz kıtada sıcaklığın farklı dönemlerde 19,8 dereceye kadar yükseldiğini tespit etti.

WMO, dünya genelindeki olağan dışı hava koşulları ile ilgili veritabanı oluşturmak amacıyla yaptığı araştırmalar hakkındaki açıklamasında sıcaklığın, 1982'de Antarktika'nın Signy Adası'nda 19,8 dereceye, 2015'de de Esperanza üssünde 17,5 dereceye ulaştığını kaydetti.     

Antarktika hakkında detaylı bilgiye yer verilen açıklamada, kıtadaki ortalama sıcaklığın -10 ile -60 derece arasında değişiklik gösterdiği, buz tabakasının ise 4,8 kilometre kalınlığında olduğu belirtildi.     

Bölgenin dünyanın temiz su kaynağının yüzde 90'ına sahip olduğuna işaret edilen açıklamada buz tabakasının tamamıyla erimesi durumunda dünyadaki deniz suyu seviyelerinin 60 metreye kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.     

WMO, Antarktika'nın Güney Amerika'ya yakın yarımadasının en fazla sıcaklık artışına sahne olan bölge olduğunu ifade etti. Yarımadaki sıcaklığın son 50 yılda ortalama 3 derece arttığı, özellikle son 12 yılda bölgedeki buzulların yüzde 87'sinin küçüldüğü belirtildi. Sıcaklıktaki artış, dünya ortalamasının 3 katına denk geliyor.     

WMO uzmanı Michael Sparrow, iklim değişimi ve deniz suyu seviyelerindeki artışta önemli rol oynamasına rağmen Antarktika'daki hava durumunun çok iyi araştırılmadığına dikkati çekti.     

Sparrow, WMO'nun son çalışmasının dünya genelinde iklim değişiminin boyutlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.    

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