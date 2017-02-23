 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.857
  • Altın 142,646
  • Dolar 3,5858
  • Euro 3,7808
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

BM'den dört ülke için 4,4 milyar Dolar acil yardım çağrısı

» »
BM'den dört ülke için 4,4 milyar Dolar acil yardım çağrısı
Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de 20 milyondan fazla insanın kıtlık ile karşı karşı karşıya olduğunu belirterek, 4,4 milyar dolar acil yardım çağrısında bulundu.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: "GÜNEY SUDAN, NİJERYA, SOMALİ, VE YEMEN'DE 20 MİLYONDAN FAZLA İNSAN KITLIK İLE KARŞI KARŞIYA"

"BÜYÜK BİR FELAKETİ ÖNLEMEK İÇİN MART AYI SONUNA KADAR 4,4 MİLYAR DOLARA İHTİYACIMIZ VAR"

"ÇOK SAYIDA ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜKTEN SONRA YARDIMLARIN GELDİĞİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM. FELAKETİ ÖNLEMEK İÇİN ŞİMDİ HAREKETE GEÇMEK GEREK"

 Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de 20 milyondan fazla insanın kıtlık ile karşı karşı karşıya olduğunu belirterek, 4,4 milyar dolar acil yardım çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında kıtlık ilan edilen Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de yaşanan insani krizlere dikkati çekti.

Aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalan milyonlarca insanın ölümün eşiğinde olduğunu, hastalıklara ve salgınlara karşı savunmasız kaldığını ifade eden Guterres,"Hayvanlarını yiyecek için öldürmek zorunda kalıyorlar, gelecek yıl tohum için sakladıkları tahılları tüketiyorlar." dedi.

Guterres, "Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de 20 milyondan fazla insan kıtlık ile karşı karşıya. Büyük bir felaketi önlemek için mart ayı sonuna kadar 4.4 milyar dolara ihtiyacımız var... Çok sayıda çocuğun öldüğünü gördükten sonra yardımların geldiğini görmek istemiyorum. Felaketi önlemek için şimdi harekete geçmek gerek." dedi.

BM verilerine göre, Güney Sudan'da 100 bin kişi açlık nedeniyle ölümün, 1 milyon kişiyse kıtlığın eşiğinde. Somali'de, 2,9 milyon, Yemen'de 7,3 milyon, Njeryanın kuzey doğusunda ise 5,1 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre ise söz konusu ülkelerde 1,4 milyon çocuk açlıktan ölme riski taşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Montreal, ABD'den gelenlere ‘’sığınma şehri’’ ilan edildi22 Şubat 2017 Çarşamba 09:35
  • Haiti hapishaneleri ölüm saçıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 09:34
  • California'da evlerini su basan yaklaşık 200 kişi kurtarıldı22 Şubat 2017 Çarşamba 08:51
  • Avustralya'da uçak düştü: 5 ölü21 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Churkin, BM'nin son 10 yılına damga vurdu21 Şubat 2017 Salı 10:07
  • ABD basını: Protestoya katılan onlarca kişi işten çıkarıldı21 Şubat 2017 Salı 09:12
  • Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster oldu21 Şubat 2017 Salı 09:04
  • ABD'nin aşırı uçları: Antifa alt-right'a karşı21 Şubat 2017 Salı 08:54
  • Trump: İsveç'teki olay Fox'ta izlediğim bir haberdi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:42
  • ABD'deki uçak kazasında faciadan dönüldü20 Şubat 2017 Pazartesi 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti