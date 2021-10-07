BM'den dünyanın yüzde 40'ına aşı için 8 milyar dolar yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılının ilk yarısına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanabilmesi için küresel aşı stratejisini açıkladı.

Guterres, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile düzenlediği basın toplantısında, aşı dağıtımındaki eşitsizliğin yeni varyantların ortaya çıkmasına, milyonlarca kişinin ölümüne ve ekonomilerde trilyonlarca dolar kayba neden olduğuna dikkati çekti.

Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.