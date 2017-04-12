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BM'den Haiti'deki barış gücü askerlerinin geri çekilmesi önerisi

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BM'den Haiti'deki barış gücü askerlerinin geri çekilmesi önerisi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de 13 yıldır bulunan BM barış gücü misyonunun kapatılmasını önerdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Genel Sekreter Guterres, BMGK'ya sunduğu raporda 13 yıldır Haiti'de konuşlandıran BM barış gücü askerlerinin geri çekilmesini teklif etti. Bu teklif, ABD'nin BM'nin barış gücü misyonlarına finansal desteğini azaltmak istemesinin ardından geldi.

BM'nin yıllık 7,9 milyar doları bulan 16 BM barış gücü misyonunun bütçesinin yüzde 28,5'ini ABD sağlıyor.    

YILLIK MALİYETİ 346 MİLYON DOLAR    

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyde yaptığı konuşmada, BM barış gücü misyonunun Haiti'ye büyük katkı sunduğunu söyledi.    

Ülkedeki siyasi durumun değiştiğini hatırlatan Haley, askerlerin geri çekilerek bu gücün daha küçük bir polis birimine dönüştürülmesinin iyi bir örnek olacağını dile getirdi.    

Haley, Haiti'deki barış gücü askerlerinin 6 aya kadar ülkeden çekilmesini öngören karar tasarısının BMGK'da oylanacağını belirtti. Oylamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.    

BM'nin Haiti'de 2 bin 300'den fazla barış gücü askeri görev yapıyor ve misyonun yıllık maliyeti 346 milyon doları buluyor.     

Devlet Başkanı Jean Bertrand Aristide'nin darbeyle devrilmesinin ardından Haiti'ye 2004 yılında BM barış gücü askerleri gönderilmişti.    

BMGK, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan "en büyük ve en masraflı" BM barış gücü misyonundaki askerlerin sayısının azaltması kararını da almıştı.

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