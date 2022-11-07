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BM’den iklim krizine karşı çağrı

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BM’den iklim krizine karşı çağrı
BM’den iklim krizine karşı çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nın (COP27) Liderler Zirvesi açılışında yaptığı konuşmada, yakın zamanda dünya nüfusunun 8 milyarıncı üyesinin doğacağını ve dünya nüfusunun yeni bir eşiği geçeceğini söyledi.

Liderlere, “Bu yeni doğan bebek bize ‘şansınız varken gezegenimiz için ne yaptınız’ diye sorduğunda nasıl cevap vereceğiz?” diyen Guterres, küresel sera gazı emisyonlarının ve ısınmanın sürekli arttığına dikkati çekti.

Guterres, bugünün acil krizlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleyi geri plana atmanın mazereti olamayacağını ifade ederek, “İklim değişikliğinin sebebi insanlar, çözümü de insanlar olmalı. Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine ilişkin her umut kırıntısı 2050’de sıfır emisyona ulaşma yolunda ilerlememizi sağlıyor. Fakat şu anda 1,5 derece hedefi yaşam desteğine bağlı ve makineler de sağlıklı çalışmıyor. Dönüşü olmayan bir noktaya doğru tehlikeli bir şekilde yaklaşıyoruz.” diye konuştu.

G20 ülkelerinin dönüşümü hızlandırmasının ve gelişmekte olan ülkelerin emisyonları azaltmasının kritik önemde olduğunu dile getiren Guterres, şunları kaydetti:

“Bu yüzden, COP27’nin başında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında tarihi bir İklim Dayanışması Paktı çağrısında bulunuyorum. Tüm ülkelerin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için emisyonların azaltılmasına ekstra katkı yapacağı bir pakt. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin’in, bu paktın gerçeğe dönüşmesi için çabalara katkı yapmak üzere özellikle sorumluluğu bulunuyor. İnsanlığın şu anda önünde bir seçim var: İklim Dayanışma Paktı ya da Toplu İntihar Paktı.”

Guterres ayrıca, iklim değişikliği kaynaklı afet ve felaketlerden etkilenen az gelişmiş ülkelerin ekonomik kayıplarının tazmin edilmesi anlamına gelen Kayıp ve Zarar Mekanizması’nın artık “halı altına süpürülemeyeceğini” söyledi.

Kayıp ve zararların karşılanmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getiren Guterres, iklim değişikliğinin artan etkilerine karşı herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. 

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