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BM'den İsrail ve Filistin'e çağrı: Anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli

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Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
BM'den İsrail ve Filistin'e çağrı: Anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli

Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırısını görüşmek için  üçüncü kez toplandı.

Konseye hitap eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze ve İsrail'deki ölüm ve yıkımın bir arada yaşama ve barış umudunu söndürdüğünü belirterek çatışmalara derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, "Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava saldırısı ve topçu bombardımanları hemen durmalı" dedi.

BM'nin ateşkes için tüm taraflarla görüşmelere devam ettiğini aktaran Guterres, Gazze'de kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Filistinli sivil ölümlerinden dehşete düştüğünü, Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle İsraillilerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

'Tüm bölge için yeni bir tehlike yaratabilir'

Tüm liderlerin kışkırtıcı retoriği frenleme ve artan gerilimi yatıştırma sorumluluğunu hatırlatan Guterres, "Çatışmalar sadece İsrailli ve Filistinlileri değil bölgeyi de yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına sürüklüyor ve tüm bölge için yeni bir tehlike yaratabilir" diye konuştu.

Genel Sekreter, çatışmaların devam etmesi durumunda kontrol edilmesi zor güvenlik krizi ve insani krizin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'de gazetecilerin ofislerinin hedef alınması ve yok edilmesinin son derece endişe verici olduğuna dikkati çeken Guterres, "Gazetecilerin korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmeli" dedi.

İsrail ve Filistin'e bu 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme ve uluslararası insani hukuk ile insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi çağrısı yapan Guterres şunları söyledi:

"Önümüzdeki tek yol ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalara dayalı her iki devletin başkentinin de Kudüs olduğu, karşılıklı tanıma, tarafların bir arada barış ve güven içinde olacağı iki devletli çözüm için müzakerelere dönülmesi. Bu şiddet döngüsü ne kadar uzun sürerse, nihai hedefe ulaşmak da o kadar zor olacak."

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