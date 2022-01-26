BM'den İsviçre Hükümetine, Siyahilere Yönelik Irkçılığa Karşı Tedbir Alma Çağrısı

BM Afrika Kökenli İnsanlar Uzmanları Grubu Başkanı Dominique Day, yazılı açıklamasında, uzmanların İsviçre'ye ziyareti sonrası ülkedeki ırkçı uygulamalara yönelik gözlemlerini aktardı.

"Siyahilere yönelik ırkçı fişlemeler ve polis kontrolleri, insanları aşağılayan, suçlu muamelesi yapan ve yaftalayan uygulamalardır." ifadesini kullanan Day, bu eylemlerin güvenlik güçleri tarafından yapılmasının insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

Day, uzmanların Ağustos 2018'den bu yana Zürih'teki Pöschwies Cezaevi'nde hücre hapsinde tutulan siyahi mahkum Brian K. ile de görüştüğü bilgisini paylaştı ve "Brian K'nin durumu, İsviçre'de sistematik hale gelen ırkçılığın açık bir örneğidir. Irk ayrımcılığı ve adaletsizlik, bu davanın her aşamasında kendini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin adalet ve güvenlik mekanizmasında ırkçı uygulamaların giderek yayılmasından endişe duyduklarını belirten Day, "Güvenlik güçlerinin görevi kötüye kullanma, zorbalık ve ölümcül şiddet kullanma gibi uygulamalarına yönelik soruşturmaların bağımsızlığı yeterli değildir." dedi.

Day, İsviçre hükümetinin ülkedeki ırkçı uygulamalara karşı somut tedbirler alması gerektiğini kaydetti ve yetkililerin özellikle siyahilere karşı yapılan ayrımcılıkları ele alma çabalarını takdirle karşıladığını vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 14 Haziran 2021'deki açıklamasında, siyahi mahkum "Brian K'nin 15 günden fazla hücre hapsinde tutulmasının BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğunu" belirtmiş ve İsviçre hükümetine uyarıda bulunmuştu.

İsviçreli yetkililer 17 Ocak'ta, BM'nin tepkisini çeken hücre hapsini sonlandırarak Brian K'yi koğuşa taşıyacaklarını açıklamıştı.