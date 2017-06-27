BM'den Kıbrıs açıklaması: En iyi şans

BM Özel Temsilcisi, Kıbrıs sorunun çözümü için yarın İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilecek müzakereleri "en iyi şans" olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ada'da kalıcı çözüm sağlanması için yarın başlayacak yeni müzakere turu için, "Eşsiz bir fırsat. Çünkü onlarca yıllık bölünmüşlükten sonra, çözüm ihtimali var. Gerçekten bu toplantıya giren herkeste de bu ruhun olduğunu umut ediyorum" yorumunda bulundu. Ancak Eide, "Kolay olmayacak ve başarı garantisi de yok" diye ekledi.

"HARCANIRSA ÜZÜCÜ OLUR"

Müzakerelerin son şans olarak görülmesine dair yapılan değerlendirmeleri de yorumlayan Eide, "Ben en iyi şans olarak bahsetmeyi tercih ediyorum... Harcanırsa, çok üzücü olacak" dedi.

BM temsilcisi, yarın Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarının da katılımıyla başlayacak olan ve yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen müzakereleri şu ana kadarki "en karmaşık" müzakere turu olarak tanımladı.

GUTERRES DE KATILACAK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'nin başkanlığında başlayacak görüşmelere, Cuma günü Guterres de katılacak. Müzakerelerde Avrupa Birliği'ni AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil edecek.

Cenevre'de Ocak ayında garantör devletlerin de katıldığı ilk uluslararası konferansta, taraflar büyük bir ilerleme kaydedememişti.