 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,148
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

BM'den Kıbrıs açıklaması: En iyi şans

» »
BM'den Kıbrıs açıklaması: En iyi şans
BM Özel Temsilcisi, Kıbrıs sorunun çözümü için yarın İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilecek müzakereleri "en iyi şans" olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ada'da kalıcı çözüm sağlanması için yarın başlayacak yeni müzakere turu için, "Eşsiz bir fırsat. Çünkü onlarca yıllık bölünmüşlükten sonra, çözüm ihtimali var. Gerçekten bu toplantıya giren herkeste de bu ruhun olduğunu umut ediyorum" yorumunda bulundu. Ancak Eide, "Kolay olmayacak ve başarı garantisi de yok" diye ekledi.

"HARCANIRSA ÜZÜCÜ OLUR"

Müzakerelerin son şans olarak görülmesine dair yapılan değerlendirmeleri de yorumlayan Eide, "Ben en iyi şans olarak bahsetmeyi tercih ediyorum... Harcanırsa, çok üzücü olacak" dedi.

BM temsilcisi, yarın Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarının da katılımıyla başlayacak olan ve yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen müzakereleri şu ana kadarki "en karmaşık" müzakere turu olarak tanımladı.

GUTERRES DE KATILACAK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'nin başkanlığında başlayacak görüşmelere, Cuma günü Guterres de katılacak. Müzakerelerde Avrupa Birliği'ni AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil edecek.

Cenevre'de Ocak ayında garantör devletlerin de katıldığı ilk uluslararası konferansta, taraflar büyük bir ilerleme kaydedememişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KKTC'nin Londra temsilciliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi27 Haziran 2017 Salı 13:19
  • Dr. Hūseyin Helvacı isyan etti: "Bu işler çocuk oyuncağı değildir"27 Haziran 2017 Salı 11:40
  • Bir boğulma tehlikesi daha: 5 yaşındaki Zeynep yoğun bakımda27 Haziran 2017 Salı 10:24
  • Minik Dilem saçlarını bağışladı...27 Haziran 2017 Salı 10:03
  • Kıbrıslı bilim insanının soyadı, keşfettiği çekirge türüne verildi27 Haziran 2017 Salı 09:46
  • “Kıbrıs Konferansı” yarın yeniden toplanıyor27 Haziran 2017 Salı 09:35
  • Orman Mühendisleri Odası Başkanı Demir, 27 Haziran 1995’de Beşparmak Dağları’nda çıkan yangının yıldönümünde uyardı26 Haziran 2017 Pazartesi 12:46
  • CTP’nin merhum Genel Sekreteri ve eski milletvekillerinden Naci Talat Usar, 26’ncı ölüm yıldönümünde anıldı26 Haziran 2017 Pazartesi 12:14
  • Ramazan Bayramı kutlanıyor26 Haziran 2017 Pazartesi 11:38
  • Crans-Montana’ya doğru…26 Haziran 2017 Pazartesi 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti