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BM’den kınama: Kadın atletlere testosteron sınırlaması onur kırıcı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) Güney Afrikalı Caster Semenya örneğinden yola çıkarak kadın atletlerin testosteron seviyesine sınır getirmesini kınadı.
BM’den kınama: Kadın atletlere testosteron sınırlaması onur kırıcı

IAAF, 800 metrede Dünya ve Olimpiyat şampiyonu 28 yaşındaki Caster Semenya’nın testosteron seviyesinin yüksek çıkması sonucunda yeni bir dizi kural koyma kararı aldı. Bu kapsamda belirli bir seviyenin üzerinde testosteron saptanan kadın atletlerin erkeklerle yarışması veya yarıştan önce altı ay süreyle ilaç kullanarak testosteron seviyesini düşürmesini öngören bir düzenleme hazırlandı.

Kadın mı erkek mi’ tartışmalarıyla dünya basının gündemine giren Semenya yeni kurallara karşı çıkarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkesi’ne (CAS) başvurdu. “Bu haksızlık, kimse kadın atletlere cinsiyet testi uygulamamalı. Ben doğal halimle yarışmak istiyorum” diyen Semenya’nın başvurusu nedeniyle geçen yıl kasım ayında uygulanmaya başlanması planlanan kurallar askıya alındı.

IAAF Başkanı Sebastian Coe, adil yarış için kuralın uygulanmasının şart olduğunu savunurken CAS kararını nisan ayı sonunda açıklayacağını duyurdu.

BM’den kınama

BBC’deki habere göre 40’ıncı oturumunda konuyu tartışan konsey, IAAF’nin tavrının insan hakkı ihlali anlamına geldiğini vurguladı. Konseyin açıklamasında, “Kadın atletleri testosteron seviyelerine göre sınıflara ayırmak gereksiz, yaralayıcı ve onur kırıcı” dendi.

IAAF ise BM’ye konuyla ilgili yeterli belge sunulmadığını açıkladı.

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