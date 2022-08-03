BM’den korkutan açıklama: Ukrayna’daki Avrupa’nın en büyük nükleer santrali kontrolden çıktı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna’nın Zaporijya kentindeki santralde her an bir nükleer kaza yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna'daki tesisin “tamamen kontrolden çıktığını” açıkladı.

Associated Press haber ajansına konuşan Grossi, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan nükleer santralde kontrolün “tümüyle yitirildiğini” belirterek Ukrayna ve Rusya'ya çağrı yatı. BM yetkilisi, iki ülkeye derhal uzmanların nükleer tesiste inceleme yapmasına izin verme çağrısında bulunarak aksi takdirde dünyayı etkileyecek bir nükleer kaza yaşanabileceğini söyledi.

‘DURUM ÇOK CİDDİ’

Bölgede çatışmaların ve füze saldırılarının devam ettiğine de dikkat çeken Grossi, tesisteki tehdidin her geçen gün arttığını vurgulayarak “Burada nükleer güvenlikle ilgili tüm kurallar çiğnenmiş durumda. Durum çok çok ciddi” dedi. Grossi, “Tesiste gerekli ihtiyaçların karşılandığından emin değiliz. İncelenmesi gereken çok fazla nükleer malzeme var” diye konuştu.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonda Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ev sahipliği yapan Zaporijya'yı ele geçirmişti. Öte yandan tesiste Ukraynalı görevliler hâlâ çalışmaya devam ediyor ve içeride çıkacak bir çatışmanın ciddi bir nükleer sızıntıya yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle patlak veren savaş, 15 nükleer reaktöre ev sahipliği yapan ülkede bir nükleer kaza yaşanabileceği yönünde endişelere yol açıyor. UAEA, daha önce Rusya'nın kontrolüne geçen Çernobil santralinde incelemelerde bulunmuştu.

ESRARENGİZ ÖLÜM HABERLERİ GELMİŞTİ

Zaporijya'daki nükleer santralden gelen esrarengiz ölüm haberleri de son dönemde dikkat çekmişti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, santralde meydana gelen esrarengiz bir olayda çok sayıda Rus askerinin öldüğü ve yaralandığı öne sürülmüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ise martta yaptığı açıklamada, “Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Patlarsa, Çernobil'den 10 kat daha büyük olacak” demişti.