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BM'den "küresel ısınma" uyarısı: Hiçbir ülke güvende değil

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Birleşmiş Milletler, iklim değişikliğine dair yeni uyarısında küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekti, ülke yönetimlerini önlem almaya çağırdı.
BM'den "küresel ısınma" uyarısı: Hiçbir ülke güvende değil

Birleşmiş Milletler, iklim değişikliğine dair yeni uyarısında küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekti, ülke yönetimlerini önlem almaya çağırdı.

Açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yetkilisi Patricia Espinosa'dan geldi.

BM İklim Zirvesi’ne 3 aydan az zaman kala iklim değişikliğindeki tehlikeye dikkat çeken Espinosa, son dönemde hava olaylarında aşırı uçlara doğru gidişatı ve rekor sıcaklıkları hatırlattı.

BM yetkilisi, böyle bir dönemde hiçbir ülkenin iklim değişikliği etkileri yüzünden güvende olmadığına vurgu yaptı.

Ülke yönetimlerinin iklim değişikliği politikalarını eleştiren Espinosa, "Erteleme ve geciktirme taktiklerini bırakın" çağrısında bulundu. Hükümetlerden, bu taktiklerin yerine küresel ısınmayı frenlemek ve buna uyum sağlamak için gereken önlemleri hızla benimsemelerini istedi.

Felaketler 5 kat arttı

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü de daha önce, son 50 yılda iklim değişikliğinden kaynaklanan fırtına ve seller ile sıcak hava dalgalarının yol açtığı felaketlerin 5 kat arttığı uyarısında bulundu.

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