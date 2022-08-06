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BM'den küresel sorunların çözümünde ABD-Çin iş birliğinin önemine atıf

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Birleşmiş Milletler (BM), ABD-Çin iş birliği olmadan küresel sorunları çözmenin "bir yolu olmadığını" bildirdi.
BM'den küresel sorunların çözümünde ABD-Çin iş birliğinin önemine atıf

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından gerilen ABD-Çin ilişkileriyle ilgili soruları cevapladı. 

Dujarric, Tayvan ile ilişkiler konusunda iki süper güç arasında tansiyonun yükselmesi ve Çin'in birçok konuda iş birliğini sona erdirme kararıyla ilgili, dünyadaki zorlukların çözümü için ABD ile Çin arasındaki iş birliğinin önemine atıfta bulundu. 

Dujarric, "Açıkçası bu raporları gördük. Sanırım Genel Sekreter için iki ülke arasında etkin bir diyalog ve iş birliği olmadan dünyanın en acil sorunlarını çözmenin bir yolu yok." ifadesini kullandı. 

Çin, Nancy Pelosi'nin 25 yıl aradan sonra en üst düzey ABD temsilcisi olarak Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Washington ile askeri müzakerelerden iklim sorununa kadar birçok konuda ABD ile sürdürdüğü iş birliğini sona erdirdiğini açıklamıştı. 

Pekin yönetimi, Pelosi ve ailesine de yaptırım uygulayacağını bildirmiş, Tayvan Boğazı'nda pazar gününe kadar devam etmesi beklenen bir askeri tatbikat başlatmıştı. 

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası kabul eden Pekin, Pelosi'nin ziyaretini "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğünü belirterek, sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu. 

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