BM'den Kuzey Kore'ye kınama

BM Genel Sekreteri Gutterres, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi hakkında, "Bu tür eylemler BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor ve bölgesel barış ve istikrara zarar veriyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür eylemler BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor ve bölgesel barış ve istikrara zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınayan Guterres, bu ülkenin yönetimine daha fazla provokasyondan kaçınması ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin 4 balistik füze denemesinin ardından BM Güvenlik Konseyine acil toplanma çağrısı yapmıştı.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Ja Song Nam ise BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, Kore Yarımadası'nda "nükleer savaşın eşiğine gelindiği" ve ABD ile Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikatların Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'yı "nükleer felakete" sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklayan BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılından bu yana nükleer faaliyetleri dolayısıyla bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor.