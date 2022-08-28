BM’den Libya açıklaması

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya hakkında açıklama Birleşmiş Milletler’den geldi…

UNSMIL’den yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler, Trablus’ta sivillerin yaşadığı bölgelerde ayrım gözetmeyen bombardımanlar dahil olmak üzere devam eden; sivil kayıplara neden olan, hastaneler ve sivil tesislere zarar veren silahlı çatışmalardan derin endişe duymaktadır. BM, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunmaktadır. Tüm taraflara uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamındaki sivilleri ve sivil nesneleri koruma yükümlülüklerini hatırlatmaktadır” denildi.

Libya’da silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi ise yaralandı.