BM'den Malezya ve Kuzey Kore'ye sükunet çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, aralarındaki diplomatik gerilim giderek artan Malezya ve Kuzey Kore'ye sükunet çağrısı yapıldı.

ABD'NİN SUDAN'A UYGULADIĞI EKONOMİK AMBARGO 45 MİLYAR DOLAR ZARARA NEDEN OLDU

BM GENEL SEKRETERİ YARDIMCISI JENCE KAZAKİSTAN'DA

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, aralarındaki diplomatik gerilim giderek artan Malezya ve Kuzey Kore'ye sükunet çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki tarafa da sükunet ve sorunlara yerleşik diplomatik teamüllerle çözüm bulmaları çağrısı yapıyoruz." dedi.

Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin de konuşan Haq, BM'nin Kuzey Kore'den BMGK kararlarına saygı göstermesini ve gerilimi artıracak eylemlerden uzak durmasını istediğini söyledi.

ABD'NİN SUDAN'A UYGULADIĞI EKONOMİK AMBARGO

Öte yandan Sudan’ın, ABD’nin uyguladığı ekonomik ambargodan dolayı 45 milyar dolar zarara uğradığı belirtildi.

Sudan Maliye Bakanı Bedreddin Mahmud, başkent Hartum'da düzenlenen forumda yaptığı konuşmada ABD'nin uyguladığı yaptırımların Sudan ekonomisini, vatandaşların yaşam standartlarını ve bankacılık sektörünü etkilediğini söyledi.

Söz konusu yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 45 milyar dolar zarara uğradığını belirten Mahmud, kendi bankaların kazançlarının büyük bir kısmını kaybettiğini, yurt dışındaki bankaların da kendilerine verilebilecek cezalardan sakındıkları için Sudan’daki bankalarla çalışmayı durdurduğunu, gurbetçilerin havalelerinin de azaldığını dile getirdi.

Sudan’ın yurt dışı borcunun affedilmesinin istenmediğini vurgulayan Mahmud, yaptırımların kalkmasının ardından döviz ve para politikasını gözden geçirmeyi düşündüklerini, ekonomik istikrarı güvence altına almak için ekonomik ve siyasi reformları yapmaya ve ABD’deki uluslararası kurumlarla irtibat halinde olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bedreddin Mahmud, ABD özel sektörünün ülkeyi ziyaret etmesi için davet edileceğini de sözlerine ekledi.

Sudan Merkez Bankası Başkanı Hazim Abdulkadir de Arap bankalarını, ekonomik yaptırımların kalkmasından sonra ülkedeki yerel bankalarla çalışmaya çağırdı.

"Teröre yataklık" ettiği gerekçesiyle 1997’de Sudan’a ekonomik ambargo uygulamaya başlayan ABD, geçen ocak ayında söz konusu ambargoyu kaldırmaya karar vermişti.

BM GENEL SEKRETERİ YARDIMCISI JENCE KAZAKİSTAN'DA

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Miroslav Jence, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jence, Kazakistan ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Abdrahmanov ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede, BM'nin terörle mücadele reformunu desteklediklerini belirten Abdrahmanov, BM heyetini ağustos ayındaki nükleer denemelerle mücadele günü dolayısıyla yapılacak Pugwash Konferansı ve Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu'nun Düşük Zenginleştirilmiş Uranyum Bankası'nın açılışı için Kazakistan'a davet etti.

Orta Asya ülkelerinin, bölgedeki güncel konuların çözümüne yapıcı yaklaştıklarını ve bu tutumun önüne geçilemeyecek sorunların olmadığına işaret eden Abdrahmanov, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi (BMGK) üyeliği sürecinde bölgenin etkileşim potansiyelinin tam olarak kullanılacağından emin olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jence de Kazakistan'ın hem bölge hem de dünya genelindeki krizlerin barışçıl yollarla çözülmesinde etkin arabuluculuk rolü üstlendiğini kaydetti.