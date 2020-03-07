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BM’den mülteciler konusunda Türkiye’ye daha fazla destek çağrısı

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BM’den mülteciler konusunda Türkiye’ye daha fazla destek çağrısı
BM’den mülteciler konusunda Türkiye’ye daha fazla destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye’ye desteğini artırmaya davet etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Dujarric ayrıca Genel Sekreter’in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye’ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.

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