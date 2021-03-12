BM’den Myanmar için uluslararası topluma çağrı

Myanmar'da ordunun darbe karşıtı gösterileri bastırmak için şiddet kullanması nedeniyle BM Myanmar Özel Raportörü Andrews uluslararası topluma "ortak ve kararlı" bir tepki çağrısında bulundu.

Geçen ay Aung San Suu Kyi liderliğindeki hükümetin askeri müdahaleyle devrildiği Myanmar'da şiddet dinmiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews uluslararası toplumun ülkede olanlara karşı "ortak ve kararlı" bir tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Andrews barışçıl protetoculara karşı polis ve asker şiddetinin "İnsanlığa karşı suç" emareleri taşıdığına dikkat çekti. Yerel basında yer alan haberlerde gün içerisinde en az 12 protestocunun vurularak öldürüldüğü bildirildi. Andrews sivil halkın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü, gözaltına alındığı ve halka karşı suç işlendiğine dair birçok bildirim aldıklarını aktararak şiddetin geniş çapta ve sistematik olduğunu ve cunta yönetimin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini kaydetti.

1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbeden bu yana "Siyasi Tutukluları Destekleme Derneği"ne göre ülkede 70 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 2 bin 40 kişi ise gözaltına alındı.

BM'den eylem çağrısı

BM Güvenlik Konseyi askeri rejimin uyguladığı şiddeti kınayarak göz altına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere Myanmar’daki bazı generallere yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

"Myanmarlıların sadece destekleyici sözlere değil eyleme de ihtiyacı var" diyen Andrews, uluslararası toplumu Myanmar'ın askeri rejimine küresel silah ambargosu uygulamaya davet ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Ülkelerden tepkiler

Öte yandan İngiltere yaptığı açıklamada ülkede artan şiddetten dolayı vatandaşlarına Myanmar'dan ayrılma çağrısı yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklaması sivil toplum kuruluşlarının ülkede 12 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü haberlerinin ardından geldi.

Günay Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Myanmar ile savunma ve güvenlik iş birliğinden vazgeçildiği ve Myanmar'a yapılan silah ve ekipman ihracatının yasaklandığı açıklandı. Güney Kore ayrıca ülkeye yapılan kalkınma yardımının da yeniden değerlendirileceğini duyurdu.