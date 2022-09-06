BM’den personeline kuzey Kıbrıs yasağı
BM Barış Gücü, Glapsides’te geçen hafta meydana gelen olayın ardından tüm off-duty (izinli) personeline geçici olarak kuzeye geçme yasağı koydu. Yasak görev yapan personeli kapsamıyor.
BM’den personeline kuzey Kıbrıs yasağı
BM Barış Gücü, Glapsides’te geçen hafta meydana gelen olayın ardından tüm off-duty (izinli) personeline geçici olarak kuzeye geçme yasağı koydu. Yasak görev yapan personeli kapsamıyor.
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