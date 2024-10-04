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SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

BM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gayriresmi akşam yemeğinin 15 Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı
BM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Hristodulidis’in 15 Ekim'de bir araya geleceğini resmi açıklama ile bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, tarafların katılacağı "gayriresmi akşam yemeğinin" 15 Ekim'de gerçekleşeceğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis'i ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiği bildirilmişti.

İki tarafın da daveti kabul ettiği, görüşmelerin New York'ta gerçekleşeceği aktarılmıştı.

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