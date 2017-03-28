 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.695
  • Altın 146,108
  • Dolar 3,6293
  • Euro 3,9393
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

BM'den Rusya'daki muhalif gösterilere ilişkin açıklama

» »
BM'den Rusya'daki muhalif gösterilere ilişkin açıklama
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, "Barışçıl gösteri hakkına saygı duyulmasını umut ediyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'da hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, Rusya'daki gelişmeleri takip ettiklerini ve dünyanın her yerinde insanların barışçıl gösteri düzenleme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Haq, Rusya'daki gözaltılara ilişkin ise "Barışçıl gösteri hakkına saygı duyulmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB ülkesi Bulgaristan'dan Türk seçmene engel27 Mart 2017 Pazartesi 15:04
  • AB: Rusya göstericileri serbest bıraksın27 Mart 2017 Pazartesi 13:38
  • İtfaiye görevlisi, suni teneffüsle köpeği hayata döndürdü27 Mart 2017 Pazartesi 11:09
  • 'Trump'a karşı Başkan adayı olsaydım, kazanırdım'27 Mart 2017 Pazartesi 10:45
  • Brezilya'da yolsuzluklar protesto edildi27 Mart 2017 Pazartesi 10:44
  • Trump sağlık reformu tasarısını geri çekti25 Mart 2017 Cumartesi 13:22
  • 'New York'un turist sayısı Trump yüzünden azalacak'25 Mart 2017 Cumartesi 12:14
  • ABD'den 4 bankaya 'iflas' uyarısı!25 Mart 2017 Cumartesi 12:07
  • Başkan Trump ilk kez Avrupa'ya geliyor24 Mart 2017 Cuma 13:00
  • ABD'de sağlık reformu oylaması ertelendi, Trump derhal oylama istedi24 Mart 2017 Cuma 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti