BM'den Rusya'daki muhalif gösterilere ilişkin açıklama

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, "Barışçıl gösteri hakkına saygı duyulmasını umut ediyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'da hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, Rusya'daki gelişmeleri takip ettiklerini ve dünyanın her yerinde insanların barışçıl gösteri düzenleme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Haq, Rusya'daki gözaltılara ilişkin ise "Barışçıl gösteri hakkına saygı duyulmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.