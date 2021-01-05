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BM'den Sirte'ye uluslararası gözlem gücü hamlesi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da ateşkesin denetlenmesi için Sirte kentine uluslararası gözlem gücü konuşlandırılmasını önerdi. Sirte, petrol yataklarına açılan kapı konumunda.
BM'den Sirte'ye uluslararası gözlem gücü hamlesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da petrol bölgesine açılan kapı konumundaki Sirte kentinde BM himayesinde uluslararası gözlem misyonu konuşlandırılmasını önerdi.

Guterres BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, Ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına uyumun denetlenmesi için ilk adım olarak başkent Trablus'a bir ön ekip gönderilmesi ve bu ekibin Sirte'de kurulacak gözlem mekanizmasının temellerini oluşturması önerisinde bulundu.

Gözlem mekanizmasının ayrıntılarına girmeyen Guterres, iki taraftan beşer temsilcinin yer aldığı Ortak Askeri Komite'nin "BM denetiminde silahsız, üniformasız, tarafsız uluslararası gözlemcilerin konuşlandırılması"nı istediğini belirterek uluslararası gözlemcilerin iki tarafın oluşturduğu ortak gözlem ekipleriyle birlikte çalışacağını kaydetti.

"Taraflar yabancı güç istemiyor"

Guterres, "Libya'daki taraflar, BM üniformalı personeli dahil olmak üzere ne şekilde olursa olsun hiçbir yabancı gücün Libya topraklarında konuşlanmaması şeklindeki kararlı tutumlarını iletmiştir" dedi. BM Genel Sekreteri, Ortak Askeri Komite'nin Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütlerin gözlem mekanizmasına BM denetimi altında katkı sunma tekliflerini ise memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Ortak Askeri Komite, oluşturulacak gözlem ekiplerinin askeri güçler ve paralı askerlerin sahil şeridinden çekilmesi sürecinin denetlenmesi, bölgede ortak polis gücünün konuşlandırılması, savaştan arta kalan patlayıcı, bubi tuzağı ve mayınların etkisiz hale getirilmesi gibi görevler üstlenmesini öngörüyor.

Gözlem bölgesi genişletilecek

Guterres, ayrıca "koşullar elverdiği ölçüde ekiplerin gözlem faaliyetlerini  Ebu Kureyn-Bin Cevad-Sokna üçgenine ve daha ötesine genişletebileceklerini" söyledi.

Sirte, kentin güneydoğusunda uzanan ve "Libya petrol hilali" olarak bilinen zengin petrol kaynaklarının denize ulaştırılmasında büyük stratejik önem taşıyor. Ebu Kureyn ve Bin Cevad bölgeleri kıyıda Sirte'yi ortalarken Sokna, üçgenin güney ucunu oluşturuyor.

Ekim ayında Libya'daki taraflar arasında BM himayesinde imzalanan ateşkes antlaşması, tüm silahlı güçlerin ateş hattından çekilmesini ve tüm yabancı güçlerle paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi terk etmesini öngörüyor.

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