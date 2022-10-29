  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.261
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.5297
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

BM'den tahıl anlaşmasının uzatılması çağrısı

» »
BM Genel Sekreteri Guterres, 19 Kasım'da süresi dolan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması çağrısında bulundu.
BM'den tahıl anlaşmasının uzatılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterresi Ukrayna ile Rusya arasında Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric açıklamasında, anlaşmanın yenilenmesi ve süresinin uzatılması için "bütün tarafları her tür çabayı göstermeye çağırıyoruz" dedi. Sözcü, Rus tahılı ve gübresinin ihracı için her tür engelin kaldırılmasının da bu çabalar arasında bulunduğunu ifade etti.

Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda Temmuz ayında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna tahılının ülke dışına çıkarılmasının önünü açmıştı. Temmuz ayında imzalanan başka bir anlaşma ile de Rus gıda ve gübresinin de Batı yaptırımlarına rağmen sevk edilebilmesi sağlanmıştı. Ancak Rusya, anlaşmaya rağmen ülkeye finans ve lojistik alanında uygulanan yaptırımlar nedeniyle gıda ve gübre ihracatının yapılamadığı serzenişinde bulunuyor.

Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım'da doluyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşma ile dünyanın ikinci büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna tahılının alıcı ülkelere ulaştırılması amaçlanmıştı. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın aylar boyunca Karadeniz'deki limanlardan gemilerin geçişini bloke etmesi küresel gıda krizini tetiklemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da 500 fırıncı kepenk kapattı27 Ekim 2022 Perşembe 16:23
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Krizlerden geçiyoruz27 Ekim 2022 Perşembe 13:26
  • Avrupa'da şiddet yükseliyor, uyuşturucu kullanımı artıyor27 Ekim 2022 Perşembe 09:46
  • Almanya esrarı yasallaştırıyor26 Ekim 2022 Çarşamba 20:10
  • İspanya’da kuraklık: Bazı bölgelerde su kullanımına kısıtlama getirildi26 Ekim 2022 Çarşamba 19:10
  • NATO Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı yapıyor26 Ekim 2022 Çarşamba 11:46
  • Bir ülke daha Schengen'e dahil oluyor26 Ekim 2022 Çarşamba 09:35
  • Yunan medyasından çarpıcı analiz: Ankara’nın 3 hedefi26 Ekim 2022 Çarşamba 09:13
  • Avrupa Parlamentosu’nda gıda krizi zirvesi25 Ekim 2022 Salı 21:02
  • Avrupalılar Yılda Kişi Başı 127 Kilo Gıda İsraf Ediyor25 Ekim 2022 Salı 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti