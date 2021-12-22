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BM'den Taliban'a Afganistan'da güvenlik için 6 milyon dolar ödeme teklifi

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Birleşmiş Milletler, Taliban yönetimi altındaki Afganistan İçişleri Bakanlığı güvenlik personeline gelecek yıl için 6 milyon dolar ödeme yapmayı önerdi.
BM'den Taliban'a Afganistan'da güvenlik için 6 milyon dolar ödeme teklifi

Birleşmiş Milletler, Taliban yönetimi altındaki Afganistan İçişleri Bakanlığı güvenlik personeline gelecek yıl için 6 milyon dolar ödeme yapmayı önerdi.

Reuters'ın bir BM iç yazışması ve konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre söz konusu fon, BM ofislerinin güvenliğinin sağlanmasında görevli Taliban savaşçılarına ödenecek.

Teklife göre meblağ, örgüt savaşçılarının aylık maaşlarını sübvanse etmek için kullanılacak. Ayrıca Batı destekli eski Afgan hükümetiyle yapılan bir anlaşmanın genişletilmesi kapsamında Taliban savaşçılarına aylık gıda yardımı sağlanacak.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ilan ettiği geçici hükümetin İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani, ABD ve BM'nin yaptırım listesinde bulunuyor. Keza FBI'in arananlar listesinde yer alıyor.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Taliban'a yapılan ödeme önerisiyle ilgili sorulara e-posta yoluyla yanıt verdi.

Sızan belgenin içeriğini yalanlamayan Haq, "Birleşmiş Milletler'in bir işveren olarak BM personelinin güvensiz alanlarda çalıştığı durumlarda ev sahibi devletlerin (güvenlik) kapasitesini güçlendirme ve gerektiğinde takviye etme görevi var." ifadelerini kullandı.

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