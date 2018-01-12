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BM'den Trump'a "ırkçı" tepkisi

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BM'den Trump'a "ırkçı" tepkisi
Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadelerini, "ırkçı" buldu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Doğrulandıysa, bunlar ABD Başkanı'ndan şok edici ve utanç verici yorumlar. Üzgünüm, ama (bu sözler için) 'ırkçı' kelimesinden başka bir şey kullanılamaz" dedi.

Colville, "Bu sadece edebe aykırı bir dille ilgili hikâye değil. İnsanlığın en kötü tarafının kapısını açılması ve potansiyel olarak birçok insanın hayatını bozabilecek ve yok edebilecek ırkçılık ile yabancı düşmanlığını onaylama ve teşvik etmekle ilgili" değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etmişti.

Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." sözlerini kullandığı belirtilmişti.

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