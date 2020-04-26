  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

BM'den Türkiye'ye Libya eleştirisi

» »
BM'den Türkiye'ye Libya eleştirisi
BM'den Türkiye'ye Libya eleştirisi

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) silah ambargosunun ciddi şekilde ihlal edildiğine dikkat çekerek, Kuzey Afrika ülkesinin son dönemde yeni silahlar için bir "deney alanına" dönüştüğü uyarısını yaptı.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da silah ambargosunun ciddi şekilde ihlal edildiğine dikkat çekerek, Kuzey Afrika ülkesinin son dönemde yeni silahlar için bir "deney alanına" dönüştüğü uyarısını yaptı.

Williams, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte, "Bölgede yangını körükleyenleri biliyoruz, bunlar öncelikle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri" diye konuştu. "Ülkeye her gün silah girişi tespit ediyoruz" diyen Williams, Ocak ayı ortasında Berlin’de yapılan Libya Konferansı’nda alınan kararlara rağmen, silah ambargosunun bazı ülkeler tarafından açıkça ihlal edildiğini belirtti.

Williams, Türkiye'den Mısrata ve Trablus’a gemiler geldiğini, buna ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden de yüzlerce kargo uçağı ulaştığını kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’nın doğusunun kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter'i destekliyor. Hafter'e bağlı birlikler bir yıldan uzun süredir başkent Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye ise Trablus'u elinde bulunduran ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne silah desteği sağlıyor. Ankara ile söz konusu hükümet arasında, 27 Kasım 2019 tarihinde "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı" da imzalanmıştı.

Uzun yıllar ülkeyi yöneten Muammer El Kaddafi'nin, Batı’nın desteğiyle 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya kaosa sürüklenmişti. Ülkede birçok farkı grup, dış ülkelerin de desteğiyle yönetimi ele geçirmek için mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ocak ayı ortasında yürürlüğe giren ateşkes şimdiye kadar 850’den fazla kez ihlal edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrika'da yetkililerden salgın önlemi: Kırbaçlama, ateş açma, takip10 Nisan 2020 Cuma 15:39
  • Sirte kentine düzenlenen hava saldırısında 20 Hafter milisi öldürüldü03 Nisan 2020 Cuma 09:41
  • Kongo Cumhuriyeti'nin eski devlet başkanı Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti31 Mart 2020 Salı 12:35
  • Afrika için koronavirüs endişesi büyük25 Mart 2020 Çarşamba 11:35
  • Gine’de olaylı seçim23 Mart 2020 Pazartesi 10:20
  • Hafter Milisleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na 9 Roket Attı03 Mart 2020 Salı 10:43
  • Nijerya'da Silahlı Saldırılar: 30 Ölü02 Mart 2020 Pazartesi 13:17
  • Libya’da Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor29 Şubat 2020 Cumartesi 10:15
  • Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı26 Şubat 2020 Çarşamba 15:50
  • Mozambik’teki Kolera Salgınında 20 Kişi Hayatını Kaybetti25 Şubat 2020 Salı 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti