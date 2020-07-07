BM'den vahşi yaşamı sömürülmeye devam etmesi halinde salgın hastalıkların artacağı uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, havyanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını ve vahşi yaşam ile çevrenin korunması için harekete geçilmezse, artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Covid-19 gibi hastalıkların artışından, hayvansal proteine olan yüksek talebini, sürdürülebilir olmayan tarım uygulamalarını ve iklim değişikliğini sorumlu tuttu.

BM uzmanlarına göre, ihmal edilen zoonotik hastalıklar yılda iki milyon kişiyi öldürüyor.

Covid-19'un iki yılda dünya ekonomisine 9 trilyon dolara mal olması bekleniyor.

Ebola, Batı Nil virüsü ve Sars'ın hepsi, hayvanlarda başlayıp, insanlara sıçrayan hastalıklar.

Ancak insanlara sıçrama otomatik olmuyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı raporagöre, bu sıçramanın ardındaki neden arazi tahribatı, vahşi yaşamın sömürülmesi, kaynak çıkarımı ve iklim değişikliği gibi yollarla doğal çevrenin bozulması. Bu şekilde, hayvanlar ve insanların etkileşim yolları değişiyor.