BM’den yazda Crans-Montana formatında gayri resmi konferans iddiası

Fileleftheros gazetesi, “Herkes ve Her Şey Masada- BM Genel Sekreteri Crans-Montana Formatında Konferans Toplamaya Çalışacak” başlıklı haberinde, Guterres’in önümüzdeki yaz içerisinde Crans-Montana konferansı formatında gayrı resmi bir konferans toplamayı istediğini öne sürdü.

Gayri resmi bir konferans toplanmasının, Kıbrıs sorunundaki tüm müdahil taraflara, tüm konuları ortaya koyma fırsatı vereceğini yazan gazete, bir diğer ifadeyle, bunun tüm tarafların bir masanın etrafına oturacağı ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm konuları bunun üzerine koyacağı bir toplantı olacağını iddia etti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un son zamanlarda yaptığı açıklamalardan ortaya çıkan şeyin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici bir gayriresmi konferans toplamak istediği yönünde olduğunu ileri süren gazete, Guterres’in istediği şeyin, Crans-Montana formatında gayri resmi bir görüşme olduğunu yineledi.

Gazete bir diğer ifadeyle, bu toplantıya, iki lider, üç garantör güç ve gözlemci olarak da Avrupa Birliği’nin katılacağını ifade etti.

Guterres’in tezinin, böyle bir görüşmenin referans şartlarına yönelik alternatif olarak işleyebileceğini yazan gazete, şu ana kadar referans şartlarının ele alınmasının mümkün olmadığını ve Guterres’in böyle bir gayriresmi konferansla, tüm müdahil taraflarca, ortak kabul edilebilir bir metne, bir diğer ifadeyle bir çeşit ara anlaşmaya yol açacak bir diyalog geliştirilebileceğini umduğunu iletti.

Referans şartlarıyla ortaya konan hedefin, tarafların, müzakereler esnasında bazı boyutlar veya şartlar üzerinde anlaşmazlık çıktığı zaman yararlanabileceği ortak kabul edilebilir bir metne ulaşılması olduğuna işaret eden gazete, Guterres’in bu hedefe, Kıbrıs’la ilgili Crans-Montana formatındaki gayri resmi bir toplantıyla ulaşılabileceğini umduğunu iletti.

Bu gidişata yönelik olarak bugüne kadar gerçekleştirilen temaslardan, Türk tarafının “gayri resmi bir Crans-Montana’ya” katılmaya negatif olduğunun göründüğünü öne süren gazete, “Dikkatler Güvenlik Konseyi’nde” ara başlıklı haberinde ise, Kıbrıs sorunundaki tüm müdahil tarafların, Guterres’in raporunun BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasını beklediklerine yer verdi.

Geçtiğimiz güne kadar, Güvenlik Konseyi’nin Guterres’in raporunu ele almak için toplanacağı tarihin belirlenmediğini ileten gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin yapacağı açıklamalardan, Kıbrıs’la ilgili Crans-Montana formatında gayri resmi bir konferans toplanması çağrısı ortaya çıkmasının ihtimal dışında bırakılmadığına da işaret etti.

Rum kesiminin, taraflardan herhangi birinin bunu reddetmesi zor olduğundan, böyle bir gelişmenin olumlu olacağını düşündüğü de eklendi.

Simerini gazetesi de “Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Konferansla Sıcak Yaz” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in referans şartlarından vazgeçtiğini ve önümüzdeki yaz nihai çözüm konferansına gideceğini” öne sürdü.

“New York’tan gelen bilgilerin”, Guterres’in Kıbrıs sorununun nihai çözümü için “son bir eylem” üstleneceğinden söz ettiğini yazan gazete, BM merkezinden gelen bilgilerin, referans şartlarında sonuca varılmasında yaşanan zorluğun, Guterres’in, tüm konuların ele alınması için konferans toplanması ve payına düşen sorumluluğu üstlenmesiyle, şahsi bir risk üstlenmesine yol açtığını öne sürdü.

Kathimerini gazetesi de “Adil Çözüm Zorlaştı” başlıklı haberinde, Amerikan Kongresi Araştırma Komitesi’nde yer alan Vincent Morelli’nin, 15 Nisan’da yayımladığı Kıbrıs sorunuyla ilgili son analizini yorumladı.

Morelli’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili analizini bilinmeyen bir sebeple 15 Nisan’da yayımladığını ve analizde, bundan bir gün sonra yayımlanan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs raporundaki gelişmelere yer verilmediğini kaydeden gazete, Morelli’nin yeni analizinde, Kıbrıs sorununda neler olduğu konusunda karamsarlık ifade ettiğini ekledi.