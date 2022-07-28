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BMGK, Kıbrıs’taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı

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BMGK, Kıbrıs’taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı
BMGK, Kıbrıs’taki BM misyonunun görev süresini oy birliğiyle 6 ay uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Kıbrıs adasında 31 Temmuz’da sona erecek BM Barış Gücü misyonunun görev süresi Ocak 2023’e kadar uzatıldı.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde toplanan Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görevini, 3 Ocak 2023’e kadar 6 ay daha uzatma kararı aldı.

“Kıbrıs’taki durum” gündemiyle toplanan BMGK’da, oylama sürecinin ardından Konsey’in dönem başkanı Brezilya Büyükelçisi Ronaldo Costa Filho, İngiltere’nin hazırladığı karar taslağının Konsey’in tüm üyelerinin (15 ülke) onayını aldıktan sonra “oy birliğiyle” kabul edildiğini duyurdu.

Kabul edilen karar metninde, “27 Ocak’ta alınan 2618 numaralı bir önceki Konsey Kararına göre 31 Temmuz’da dolacak olan Kıbrıs’taki BM barış misyonunun görev süresi, gelecek Ocak ayına kadar devam edecektir.” ifadesi yer aldı.

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