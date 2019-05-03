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BMGK taraflara daha fazla güven artırıcı önlem çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs sorununu ele aldı.
BMGK taraflara daha fazla güven artırıcı önlem çağrısı yaptı

Konsey, Kıbrıs sorununun çözümü için her iki lidere başarı olasılığına zarar verecek eylemlerden kaçınma, daha fazla güven artırıcı önlem alma ve bunları uygulama çağrısı yaptı.

BMGK, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’ta ”anlamlı ve sonuç odaklı” müzakerelere yeniden başlama noktasında kaydedilen ilerlemelere ilişkin raporunu kapalı oturumda görüştü.

Konseyin mayıs ayı dönem başkanı Endonezya’nın BM Daimi Temsilcisi Dian Triansyah Djani, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Djani, BMGK’nin Guterres’in Kıbrıs raporunu ve geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’da taraflarla istişarelere devam etmesi kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BMGK’nin Kıbrıs’ta her iki tarafın da güvenlik ve ekonomik çıkarları için acil uzlaşı vurgusu yaptığını belirten Djani, taraflara ”anlamlı ve sonuç odaklı” görüşmelerin başlayabilmesi için ”temel kavramlar belgesi” üzerinde anlaşması çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Djani, BMGK’nin Kıbrıs’ta her iki lidere gelecek süreçte kamuya olumlu mesajlar verme, başarı olasılığına zarar verecek eylemlerden kaçınma, daha fazla güven artırıcı önlem alma ve bunları uygulama çağrısında da bulunduğunu söyledi.

Guterres, geçen ay konseye sunduğu raporunda, geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un taraflarla yürüttüğü istişarelerin, müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

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