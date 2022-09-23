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BMGK’da konuşan Erdoğan’ın sözlerine çok sert tepki geldi

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Bu hafta New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüde Keşmir sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Hindistan'dan çok sert yanıt geldi.
BMGK’da konuşan Erdoğan’ın sözlerine çok sert tepki geldi

Hindistan ile Pakistan arasında bitmek bilmeyen Keşmir krizi, Ankara ile Yeni Delhi arasında gerilim yarattı…

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Keşmir konusunu gündeme getirmesine Hindistan yönetiminden sert tepki geldi.

Önceki gün New York’ta kürsüye çıkarak konuşan Erdoğan, Hindistan ve Pakistan’ın, bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden geçen 75 yıla rağmen aralarında hala güçlü bir barış ve iş birliği tesis edilememiş olmasından üzüntü duyduklarını ifade etmişti. Erdoğan, “Dileğimiz, Keşmir’de adil ve kalıcı barış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın tarihte yaşanan bir sel felaketi sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiren Pakistan halkına, tekrar geçmiş olsun diyoruz” demişti.

“İKİ ÜLKE ARASINDA ÇÖZÜLMELİ”

Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt ise Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Erdoğan’ın sözlerini yorumlarken, “BMGK’da Keşmir ile ilgili yapılan referans ve göndermelerin faydalı ya da yararlı olduğunu düşünmüyorum” dedi. Bagchi, Hindistan ile Pakistan arasındaki krizin iki ülke arasında Shimla Anlaşması uyarınca çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’daki BMGK’da da konuyu gündeme getirmiş ve o dönem çok daha sert bir tonda açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, 2019’da, “Güney Asya’nın istikrarı ve refahı Keşmir’den ayrı tutulamaz” demiş, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 8 milyon Keşmirlinin hala kuşatma altında olduğunu söylemişti.

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