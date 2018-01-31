BMGK’dan Kıbrıs ile ilgili tüm taraflara çağrı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Kıbrıs’la ilgili tüm taraflara politik iradelerini ve BM himayelerindeki çözüm taahhütlerini canlandırma çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nin dün kabul edilen Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararında, Kıbrıslı Türk ve Rum Liderlere özlü konularda yakınlaşma amacıyla çalışmaların sürdürme ve Teknik Komitelerin 2 toplum arasındaki diyaloğun artırılması ile Kıbrıslılar’ın günlük hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırılması çağrısı da yapıldı.

Kararda konsey tarafından daha önce alınan Kıbrıs’la ilgili tüm kararların yeniden onayladığı da vurgulandı.

“YAKINLAŞMALARI İÇİN HALKIN VERDİĞİ MESAJLARA YOĞUNLAŞILSIN”

Çözüm amaçlı müzakereler için halk arasındaki genel atmosferin geliştirilmesi gerektiği de ifade edilen kararda, yakınlaşmalar için halkın verdiği mesajlara, ileriye doğru adım atılmasına ve daha olumlu ve yapıcı mesajlar vermeye yoğunlaşılması önerildi. Ayrıca başarılı bir sürece ulaşmayı zorlaştırıcı söylemlerden de kaçınılması istendi.

KADINLARIN GENÇLERİN VE SİVİL TOPLUMUN KATILIMI ÖNEMLİ…

Barış sürecinin her aşamasına kadınların, gençlerin ve sivil toplumun etkin ve geniş katılımın öneminin vurgulandığı kararda, ilerleme ve sürdürülebilir barışa yönelik anlaşmazlık sonrası stratejilerin geliştirilmesi hususunda kadınların, gençlerin ve sivil toplumun dahil olması çağrısında bulunuldu.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının, kalıntı bulmak amaçlı kazı taleplerinin ve Liderlerin komitenin çalışmalarına katkı sağlanması için bilgi verilmesi çağrısının memnuniyetle karşılandığı da kaydedilen BM Güvenlik Konseyi kararında, ilgili taraflara kazı alanlarına daha hızlı giriş olanağı sağlanarak komitenin çalışmalarının hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Karada Kıbrıs Türk ve Rum tarafına ara bölgede sürdürülen mayın temizleme çalışmaları için çalışanların geçişine izin verilmesi çağrısı da yapıldı ve her iki tarafın da mayın temizlik çalışmalarını ara bölge dışında da genişletmesinin önemine işaret edildi.

UNFICYP'in görev süresini oy birliği ile 31 Temmuz 2018'e kadar uzatma kararı alan Konsey ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten 15 Haziran'a kadar Kıbrıs sorunun çözümü konusundaki ilerlemeye ilişkin BMGK'ya bir rapor sunmasını da istedi.