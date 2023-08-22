BMGK'den Pile kararı

BMGK, Pile'de BM personeline yönelik saldırı kapsamında Türkiye değil; Kıbrıslı Türkleri kınadı, Pile'deki yol çalışmalarının durdurduğu için memnuniyet dile getirdi. Kaynak: BMGK Türkiye değil Kıbrıslı Türkleri kınadı, Pile’deki yol çalışması durdu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Pazartesi günü geç saatlerde sona eren toplantının ardından Pile’de meydana gelen olaylara ilişkin bir açıklama yayımlayarak “Kıbrıslı Türkleri” kınadı.

Barış Gücü’ne tam destek açıklayan Güvenlik Konseyi, kapsamlı ve adil bir federal çözüme olan bağlılıklarını yineledi.

BMGK açıklamasında, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun aksine, yol çalışmalarının durdurulduğu belirtildi, “İzinsiz inşaatın durdurulması ve ekipman ile personelin uzaklaştırılmasını memnuniyetle karşıladık” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün BM’nin Kıbrıs’taki özel temsilcisi Colin Stewart ile görüşmüş ve Stewart, BMGK’yı bu kapsamda bilgilendirmişti. Ertuğruloğlu, bu görüşmenin ardından “yol mutlaka yapılacaktır” açıklaması yapmıştı.

Açıklamaya göre, "her iki taraf da BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin çabalarını desteklemek için somut adımlar atmaya ve elverişli bir iklimi teşvik etmek için UNFICYP ile tam olarak işbirliği yapmaya" davet edildi.

Güvenlik Konseyi üyeleri “taraflara, Genel Sekreter'in, resmi müzakerelere geri dönmek amacıyla ortak zemin arayışında kritik destek sağlayabilecek bir Birleşmiş Milletler elçisi atama önerisi” üzerinde anlaşmaya varılması yönündeki çağrılarını yineledi.