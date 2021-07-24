  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

"BMGK'nın açıklamasını tümüyle reddediyoruz"

»
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC´nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.
"BMGK'nın açıklamasını tümüyle reddediyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasının tamamı şöyle;

Cumhurbaşkanımız son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz.

Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la beraber KKTC’nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdi. Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri hukuka uygun değildir; sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır.

KKTC’nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. Maraş’a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur.

BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin gözardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş’ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur

Uluslararası toplum adadaki gerçeklikle yüzleşmeli, Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığını görmelidir. KKTC’ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir.

KKTC’nin sunduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi destekliyoruz. Kıbrıs meselesine dair yegane adil ve kalıcı çözümün Türk halkının eşit egemenliği ve statüsüne dayalı bu çözüm olduğuna inanıyoruz. KKTC vardır ve var olacaktır.

Cumhurbaşkanımızın sözlerine karşı açıklama yapan BMGK, bu tavrıyla itibar kaybına uğramaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları barıştan ve hukuktan yana olan herkesin desteklemesi gereken açıklamalardır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altaylı: Medyascope’a “5. kol” falan diyorlar ya, iktidar yanlısı olsaydı eğer değil 5, altıncı kol olsa idi, gık demezlerdi23 Temmuz 2021 Cuma 15:48
  • Erdoğan’a suikast girişiminin detayları gün yüzüne çıktı…23 Temmuz 2021 Cuma 14:01
  • Taliban, Türkiye'nin askeri varlığını sürdürmesini kabul etmeyeceğini yineledi23 Temmuz 2021 Cuma 13:57
  • Oral Çalışlar yazdı: Kıbrıslı Türk kimliği23 Temmuz 2021 Cuma 13:05
  • Altun Habertürk’ü ‘kınadı’, kanalın programcısından ‘aynı tonda’ yanıt geldi23 Temmuz 2021 Cuma 13:02
  • Dünya, Türkiye’deki Covid-19 artışını konuşuyor23 Temmuz 2021 Cuma 12:40
  • Türkiye-İran sınırına yasa dışı geçişleri önlemek için duvar inşa ediliyor23 Temmuz 2021 Cuma 11:52
  • Financial Times yazarından Erdoğan yorumu: İktidarı yıpranmaya başladı23 Temmuz 2021 Cuma 11:30
  • Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 98 yıl geçti23 Temmuz 2021 Cuma 11:06
  • “Bu Milli Bir Politikadır. İç Siyaset Söz Konusu Değildir”22 Temmuz 2021 Perşembe 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti