BM'nin Cemal Kaşıkçı raporu: Veliaht Prens Selman'ın sorumlu olduğuna dair kanıt bulundu

BM Cemal Kaşıkçı Raporu: Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli" denildi.

Raporda ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğu kaydedildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var."

BM Özel Raportörü Callamard ayrıca, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı" dedi.