  • BIST 99.193
  • Altın 385,068
  • Dolar 6,9438
  • Euro 7,4873
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

BM'nin Covid-19 yetkilisi: Hayat eskisi gibi olmayacak

» »
BM'nin Covid-19 yetkilisi: Hayat eskisi gibi olmayacak
BM'nin Covid-19 yetkilisi: Hayat eskisi gibi olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü dün, koronavirüsün hiç bir zaman yok olmayabileceği uyarısı yapmıştı.

Şimdi de BM'nin Covid-19 Özel Temsilcisi, dünyanın kısıtlamalara alışması gerektiğini ve hayatın asla eskisi gibi olmayabileceğini söyledi.

Dr. David Nabarro BBC'ye yaptığı açıklamada, bir aşı bulunması halinde aşılama sürecinin de uzun bir süreç olacağını vurguladı.

Nabarro "Virüsün yönelttiği tehdidi minimize etmek için davranışlarımızı adapte edeceğiz. Bazı yerlerin özellikle sorunlu olduğunu biliyoruz.Ama bu şekilde de eğlenmeyi, işimizi yapmayı, sosyallaşmeyi ve ailelerimizle birlikte olmayı öğreneceğiz. Yani yaşamımızın bir parçası olacak" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 854'e Yükseldi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:00
  • Kovid-19 Salgınının Ortaya Çıktığı Vuhan'da Tüm Halka Test Yapılacak14 Mayıs 2020 Perşembe 14:46
  • İspanya'da koronavirüs günlük ölüm sayısı tekrar 200'ün üzerine çıktı14 Mayıs 2020 Perşembe 13:29
  • Brezilya'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 749 Kişi Hayatını Kaybetti14 Mayıs 2020 Perşembe 10:54
  • İsviçre, Komşuları Almanya, Fransa Ve Avusturya İle Sınırlarını Yeniden Açıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 09:24
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs Kalıcı Olabilir14 Mayıs 2020 Perşembe 09:22
  • İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 305'e ulaştı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:13
  • Guterres: Akıl sağlığı hizmetleri artırılmalı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:10
  • AB Yavaş ve Kademeli Şekilde Normalleşecek14 Mayıs 2020 Perşembe 09:08
  • İtalya'da hükümet yeni teşvik paketini onayladı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti