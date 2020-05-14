BM'nin Covid-19 yetkilisi: Hayat eskisi gibi olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü dün, koronavirüsün hiç bir zaman yok olmayabileceği uyarısı yapmıştı.

Şimdi de BM'nin Covid-19 Özel Temsilcisi, dünyanın kısıtlamalara alışması gerektiğini ve hayatın asla eskisi gibi olmayabileceğini söyledi.

Dr. David Nabarro BBC'ye yaptığı açıklamada, bir aşı bulunması halinde aşılama sürecinin de uzun bir süreç olacağını vurguladı.

Nabarro "Virüsün yönelttiği tehdidi minimize etmek için davranışlarımızı adapte edeceğiz. Bazı yerlerin özellikle sorunlu olduğunu biliyoruz.Ama bu şekilde de eğlenmeyi, işimizi yapmayı, sosyallaşmeyi ve ailelerimizle birlikte olmayı öğreneceğiz. Yani yaşamımızın bir parçası olacak" dedi.