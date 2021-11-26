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BM’nin Danışman Ataması Konusu Beklemede

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Rum Basını, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs’a bir danışman ataması konusunda belirsizliğin sürdüğü, BM’nin atama yönünde adım atacağını belirtmesine karşın “buna cesaret edemediği” iddia edildi.
BM’nin Danışman Ataması Konusu Beklemede

Rum Basını, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs’a bir danışman ataması konusunda belirsizliğin sürdüğü, BM’nin atama yönünde adım atacağını belirtmesine karşın “buna cesaret edemediği” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Bir Sonraki Adıma Cesaret Edemiyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, BM’nin Kıbrıs’a danışman ataması konusunda adım atmadığı iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.

BM’nin, danışman atamasının yapılacağını açıklamasına karşın bu yönde herhangi bir adım atmadığını, bu adımı atmaya cesaret edemediğini iddia eden gazete, atanacak danışmanın Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda farklı görüşlerin hakim olduğunu savundu.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafı için, atanacak danışmanın görev ve yetkilerinin önem taşıdığını vurgularken, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının ise Crans Montana tipi bir görüşme istemediklerini iddia etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in’in basın açıklamasında, Rum basınında yayınlanan Crans Montana tutanaklarına ilişkin sorularla karşılaştığını ancak yanıt vermemeyi tercih ettiğini yazdı.

Habere göre Dujarric, tutanaklara ilişkin söz konusu haberleri bildiklerini ancak bu tutanakların “doğruluğunu veya içeriğini yorumlama niyetinde olmadığını” belirterek, BM Genel Sekreterinin Crans Montana görüşmeleri sonrasında yaptığı “çok net açıklamalara” işaret etti.

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