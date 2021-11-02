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BM’nin Kıbrıs sorunu için ay sonu danışman ataması bekleniyor

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BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarını Kasım sonu yapmasının ve danışman ile özel temsilci atanmasıyla ilgili eş zamanlı açıklamalar yapmasının beklendiği bildirildi. Kaynak: BM’nin Kıbrıs sorunu için ay sonu danışman ataması bekleniyor
BM’nin Kıbrıs sorunu için ay sonu danışman ataması bekleniyor

BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarını Kasım sonu yapmasının ve danışman ile özel temsilci atanmasıyla ilgili eş zamanlı açıklamalar yapmasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Açıklamalar Çok Yakında… New York’tan BM Genel Sekreteri’nin Danışmanıyla İlgili Açıklama Ay Sonu Bekleniyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, BM’deki kaynaklara dayanarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in danışman atanması meselesiyle şahsen ilgilendiğini ve görevi kimin alacağıyla ilgili ay sonu açıklama yapılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, aynı kaynaklara göre, Guterres’in danışman ve özel temsilci atamalarıyla ilgili açıklamayı birlikte yapmasının olası olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin, Colin Stewart olacağını belirten gazete, görev süresi dolan Elizabeth Spehar’ın da Kasım sonu adadan ayrılacağını ve Kıbrıs için yapacağı son görevin, New York’ta BM liderliğini bilgilendirmek olacağını yazdı.

Gazete, Guterres’in Kıbrıs için yeni danışman ve özel temsilci atamasının, Kıbrıs sorunu sürecine ivme kazandırmasının beklendiğini; New York’taki gayrı resmi üçlü görüşmenin beklenen sonucu vermediğini ve taraflar arasında atanacak danışmanın statüsü (kişisel/özel danışman) konusunda yaşanan anlaşmazlığın, süreci olumsuz etkilediğini kaydetti.

Güney yönetiminin Guterres’in vereceği karar ve New York’tan gelecek açıklamalar için beklemede olduğunu belirten gazete, Guterres’in şu an İklimsel Değişiklik Konferansı için Glasgow’da bulunduğunu ve New York’a dönmesinin ardından eylemde bulunmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Rum tarafının BM’ye, danışman atanmasıyla ilgili önemli olan şeyin yetkiler olduğunu açık şekilde ilettiğini kaydederken, Nikos Anastasiadis’in de geçen hafta, danışmanın isminin değil, hangi yetkilere sahip olacağının önem taşıdığını söylediğini anımsattı.

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