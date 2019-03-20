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BM'nin raporuna göre Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'tan daha mutlu

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BM'nin yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'nda, Güney Kıbrıs 49'uncu sırayı alırken, Kuzey Kıbrıs ise, 64'üncü sırada yer aldı.
BM'nin raporuna göre Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'tan daha mutlu

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu’nda, Güney Kıbrıs 49’uncu sırayı alırken, Kuzey Kıbrıs ise, 64’üncü sırada yer aldı. Her sene ilk 10’da yer alan İskandinav ülkeleri yine zirveye oynadı.

156 ülke arasında yapılan araştırmada, en mutlu ülkelerin başında Finlandiya gelirken, Finlandiya’yı Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturya takip etti. Türkiye listede 79’uncu sıraya yerleşirken, en az mutlu ülke ise, 156. Sıradaki Güney Sudan oldu.

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