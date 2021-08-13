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BMPM: “EL-SEN ve Özkıraç Yalnız Değildir”

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BMPM: “EL-SEN ve Özkıraç Yalnız Değildir”
BMPM: “EL-SEN ve Özkıraç Yalnız Değildir”

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), özelleştirme kisvesi altında peşkeşine direnen” Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ve Başkanı Kubilay Özkıraç’ın yalnız olmadığını belirterek, “Toplum menfaatlerinin yok sayılmasına hep beraber direnmeye devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

Platform adına yazılı açıklama yapan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, Kıb-Tek’in yıllık ekonomik işlem hacminin, KKTC bütçesinin üçte birini oluşturduğunu ifade ederek, kurumun, on yıllardır ülkede paylaşılamayan rant kapısı olmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Kıb-Tek’in özelleştirilmesinin, TC ile imzalanmaya başlayan ekonomik işbirliği protokollerinin değişmez maddesi olduğunu iddia eden Aşam, bunun, özelde El-Sen öncülüğünde sendikal hareketin, genelde ise toplumsal muhalefetin kararlı direnişiyle bugüne kadar sonlandırılamadığını savundu.

Kritik dönemlerde kuruma yatırımların yapılmadığını veya yapılmasının engellendiğini öne süren Aşam, üretimin yarısının AKSA’ya fahiş fiyat ve ödeme garantisiyle adeta peşkeş çekildiğini iddia etti.

“AKSA ile imzalanan kontratın bitim tarihine 1 yıl kala Kıb-Tek bilinçli olarak yeniden gündemin birinci sırasına yükseltilmiştir” diyen Aşam, dörtlü hükümet döneminde Kıb-Tek yönetiminin üretim maliyetlerini düşürmek, enerji arz güvenliğini sağlamak ve AKSA’ya olan bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan rapor doğrultusunda alınan yatırım kararı ve ihale sürecinin yok sayıldığını savundu.

Aşam, El-Sen’in eylem ve grevi neticesinde, UBP-DP hükümetinin ilgili bakanıyla El-Sen arasında imzalanan protokol doğrultusunda, 45 gün içerisinde ilgili raporun güncellenerek, gerekli yatırım ihalesine çıkılacağı mutabakatına varılmasına rağmen yine hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

İhalelerde yapıldığı iddia edilen vurgun söylemleriyle gündem değiştirildiğini savunan Koral Aşam, bu iddiaların ispatlanamadığını, yargıya taşınmadığını ve somut veri ortaya konmadığını ifade etti.

Aşam, bu iddiaları kanıtlama ve gereken hukuki süreci başlatma çağrısı yapan, gerekli yatırımların yapılmaması durumunda tüm toplumu bekleyen tehlikenin, enerji arz güvenliğinin sağlanamayarak, özelleştirmeye çanak tutulacağını söyleyen El-Sen ve Başkanı Özkıraç’ın ise itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın süreç devam ederken, Kıb-Tek için yapılması zaruri olan yatırımları yapmadığını savunan DEV-İŞ Başkanı Aşam, 8 aydır tek bir ihale sonuçlandırılmadığını, ihale yasasına aykırı şekilde yakıt alımı ve taşımacılık hizmeti alındığını iddia etti.

Aşam, Kıb-Tek’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığını ve toplumum karanlığa mahkûm edildiğini öne sürdü.

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