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BMW’den Çangar Motors’a onurlandıran ödül

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Çangar Motors “Kuzey Kıbrıs'ın en çok yeni araç satan markası” (Highest Total Market Share) Kategorisinde Şampiyon oldu.
BMW’den Çangar Motors’a onurlandıran ödül

Çangar Motors “Kuzey Kıbrıs'ın en çok yeni araç satan markası” (Highest Total Market Share) Kategorisinde Şampiyon oldu.

Ödül Dr. Thomas Rinn tarafından Çangar Motors’a teslim edildi.

Kazananların ödülü veren BMW AG Bölge Direktörü Dr. Thomas Rinn, 2020 yılında BMW Group’un rekor düzeyde satış rakamlarına ulaştığını belirterek BMW Group’un süregelen başarısında uluslararası satış ağındaki iş ortaklarının gösterdikleri çalışmalar için teşekkür etti.

 

Bu ödülün Çangar Motors BMW Yetkili Satıcılarının yıl boyunca devam eden özverili çalışmaları ile alındığını, BMW müşterilerine sunulan hizmetin her geçen gün daha da mükemmelleşerek genişlediğini ve bu süreçte emeği geçen tüm Çangar Motors BMW Yetkili Satıcılarına ve personeline teşekkür etti.

 

Çangar: Gurur duydum

 

Çangar Motors Direktörü Mehmet Çangar ise, sürpriz ödül nedeniyle BMW ailesine teşekkür etti. BMW ana bayi olarak her zaman büyük gurur duyduklarını ve önemli dünya markasını en iyi şekilde zirvede tutuklarını anlatan Çangar şöyle devam etti: “Biz yıllardır işimize de BMW markasına da tutkuyla bağlıyız. KKTC halkı da her zaman bize güvendi, markayı benimsedi, BMW markası ülkemizde hak ettiği yerde.

Bizi destekleyen hakkınıza her zaman minnet duyduk. Dünyanın en iyi markası BMW’yi en iyi fiyatlarla sunduk. Buna da devam edeceğiz. Çangar Loves You diyoruz ve bunu yürekten söylüyoruz.

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