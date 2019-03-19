BMW'den Türkçe konuşma yasağı

Bild gazetesinin haberine göre Garching bei München şehrindeki Bayerische Motorenwerke'nin (BMW) araç işleme merkezindeki ustabaşı, aynı vardiyadaki yaklaşık 20 Alman-Türk işçinin Türkçe konuşmalarını yasakladı.

BMW'deki bir departmanın çalışanlarına Türkçe konuşma yasağı getirildi. Yasak, çalışma alanlarının da dışına taştı.

Habertürk'ün Bild'den aktardığına göre, çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşmaları yasaklandı. Ustabaşı, Garching fabrikasındaki çalışanlara sadece Almanca konuşma izni verdi.

Yasaktan etkilenen çalışanlar, kararı kabul etmedi. Ayrımcılığa maruz kaldıklarından şikâyetçi oldular. İnsan Kaynakları departmanı, personelin tarafını tutarak olayı incelemeye başladı.

Şirket sözcüsü Jochen Frey, "Şirket, çalışanların hangi dilde konuşmaları gerektiğini dikte etmiyor, ancak, çalışma talimatlarının herkes tarafından anlaşılabilir olması ve bunun Almanca olması gerektiği konusunda sınırlama getiriyor" şeklinde açıklamada bulundu.