BMW'ye yasak geldi

Güney Kore, güvenlik nedeniyle 20 bin BMW aracının trafiğe çıkışını yasakladı. Bu kararın 27 BMW aracında çıkan yangınlardan dolayı alındığı açıklandı. Peki bu yangınların tam olarak sebebi ne?

Alman otomobil devi BMW, egzoz gazı geri emilim modülündeki bir hata nedeniyle bazı araçların motorunda yangın çıktığını kabul etti. BMW Kore Başkanı Kim Hyo-joon, "Son dönemdeki motor yangınları nedeniyle endişelendirdiğimiz kişilerden ve hükümetten içtenlikle özür dileriz." dedi. Şirket Avrupa'da satılan dizel motorlu 323 bin 700 aracı geri çağıracağını da açıkladı.

BMW, Güney Kore’den geçen hafta özür dilemiş ve 20 Ağustos’ta ülkedeki 106 bin dizel aracını geri çağırmıştı. Şirketin satış verilerinden yola çıkan Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı henüz güvenlik kontrolleri yapılamayan yaklaşık 20 bin BMW otomobilinin trafiğe çıkışına da yasak getirdi.

20 bin BMW aracına yasak!

Ulaştırma Bakanı Kim Hyun-mee, “Söz konusu teknik hatadan dolayı şirketten servis çağrısı alan yaklaşık 20 bin araç sahibini olası bir kaza yaşamamaları için işbirliğine davet ediyorum."dedi.

Bu durum karşısında büyük zarara uğrayan dev otomobil markası, şimdilik arızalı araçlar ile uğraşmanın peşinde. Bu hatanın global olarak diğer ülkelerde de var olup olmadığı araştırılıyor. Durumun farkında olan BMW, keşke daha öncesinden bu hatayı itiraf etseydi de sürücülerini maddi zarara sokmasaydı demekten kendimizi de alamıyoruz açıkçası.