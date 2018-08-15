  • BIST 90.263
  • Altın 226,565
  • Dolar 5,9638
  • Euro 6,7561
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

BMW'ye yasak geldi

»
Güney Kore, güvenlik nedeniyle 20 bin BMW aracının trafiğe çıkışını yasakladı.
BMW'ye yasak geldi

Güney Kore, güvenlik nedeniyle 20 bin BMW aracının trafiğe çıkışını yasakladı. Bu kararın 27 BMW aracında çıkan yangınlardan dolayı alındığı açıklandı. Peki bu yangınların tam olarak sebebi ne? 

Alman otomobil devi BMW, egzoz gazı geri emilim modülündeki bir hata nedeniyle bazı araçların motorunda yangın çıktığını kabul etti. BMW Kore Başkanı Kim Hyo-joon, "Son dönemdeki motor yangınları nedeniyle endişelendirdiğimiz kişilerden ve hükümetten içtenlikle özür dileriz." dedi. Şirket Avrupa'da satılan dizel motorlu 323 bin 700 aracı geri çağıracağını da açıkladı. 

BMW, Güney Kore’den geçen hafta özür dilemiş ve 20 Ağustos’ta ülkedeki 106 bin dizel aracını geri çağırmıştı. Şirketin satış verilerinden yola çıkan Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı henüz güvenlik kontrolleri yapılamayan yaklaşık 20 bin BMW otomobilinin trafiğe çıkışına da yasak getirdi.

20 bin BMW aracına yasak!

Ulaştırma Bakanı Kim Hyun-mee, “Söz konusu teknik hatadan dolayı şirketten servis çağrısı alan yaklaşık 20 bin araç sahibini olası bir kaza yaşamamaları için işbirliğine davet ediyorum."dedi.

Bu durum karşısında büyük zarara uğrayan dev otomobil markası, şimdilik arızalı araçlar ile uğraşmanın peşinde. Bu hatanın global olarak diğer ülkelerde de var olup olmadığı araştırılıyor. Durumun farkında olan BMW, keşke daha öncesinden bu hatayı itiraf etseydi de sürücülerini maddi zarara sokmasaydı demekten kendimizi de alamıyoruz açıkçası. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • iOS 12 için Grup FaceTime özelliği gecikecek14 Ağustos 2018 Salı 17:37
  • Türkiye, iPhone'a ne kadar para harcadı?14 Ağustos 2018 Salı 16:17
  • Google gözünü kullanıcılarının üzerinden ayıramıyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:02
  • Ferrari araba başı ne kadar kazanıyor?13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:01
  • Galaxy Note 9 hayal kırıklığı yarattı!12 Ağustos 2018 Pazar 20:41
  • Üç farklı mühimmatlı roketatar geliştirildi12 Ağustos 2018 Pazar 17:27
  • Dark Web: Uyuşturucu satışı ve çocuk pornosuyla gündem olan web sitesi gerçeği12 Ağustos 2018 Pazar 01:13
  • DAÜ “Mediterranean Shark” final yarışına hazır11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:43
  • Ölümlü kaza Volvo'nun sistemleriyle önlenebilirdi10 Ağustos 2018 Cuma 13:48
  • Ferrari Portofino’ya özel boya geliştirdi10 Ağustos 2018 Cuma 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti